Horóscopo de hoy Sagitario sabado 25 de junio de 2021 con Padme Vidente.

Sagitario en el trabajo

Has conseguido muchos de tus logros, aunque a veces te dé la sensación de que todavía no has alcanzado lo suficiente. Para que todo vaya bien, es importante que trates de emitir tus juicios desde una perspectiva reposada y equilibrada, ya que las emociones pueden hacer que veas las cosas con un filtro que no te permite ver las realidad tal y como es.