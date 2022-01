Horóscopo de hoy Tauro domingo 16 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Está por llegar una oportunidad de oro para ti, así que organiza todos tus pendientes. Este fin de semana alguien te dará una sorpresa que moverá tu mundo. No te preocupes, es para bien. Organiza y limpia tu casa, es un aspecto que has descuidado y que merece tu atención. No olvides que una casa desordenada no permite el flujo de las energías positivas.

