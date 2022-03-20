Horóscopo de hoy Tauro domingo 20 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Marte ha estado cuidándote desde febrero y extenderá su estadía en ti. Tus planes han ido floreciendo con el tiempo y es momento de cosechar los frutos. Recuerda también que en tu ocupada agenda debes guardar un espacio para el descanso y la meditación. Puede que mantenerte en silencio y en calma por unos minutos al día, hagan una gran diferencia para enfrentar las adversidades de forma positiva.

Tauro en el amor

Por el lado romántico, no tienes por qué tener miedo a cupido. Cierra los ciclos que tengas que cerrar y deja el pasado atrás para que el amor pueda surgir en tu corazón nuevamente.

