Horóscopo de hoy Tauro jueves 11 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en el trabajo

Analiza tus opciones, has trabajado muy duro para aceptar las circunstancias, ahora es tiempo de buscar alternativas. Tu forma de competir y adaptarte es admirable. Actualiza tu currículum y busca un nuevo empleo.

Tauro y los Ángeles

El Arcángel Miguel te recuerda que siempre es importante ser honesto y auténtico con uno mismo. No necesitas comprometerte de ninguna manera, ya que Miguel se asegurará de que tus necesidades estén satisfechas de una forma gentil y cariñosa.

Oración: Dios, gracias por tu sabiduría y amor al permitirme ver, entender y evaluar todas mis alternativas. Por favor guíame por el mejor camino hacia mi salud, mi felicidad y mi misión de vida.

Tauro en el amor

Confía en que no estarás solo si terminas una relación enfermiza. Busca formas nuevas para sanar tu situación actual.

Tauro en la salud

Cambia al profesional con quien trabajas (Doctor, terapeuta, abogado etc.). Permítete soñar despierto acerca de tus opciones. Recuerda que todo es posible.