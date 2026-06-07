MasterChef 24/7: ¿Qué son y cómo se preparan las chimichangas?

El Mundo de MasterChef 24/7 no solo nos ha dejado momentos de emoción, tristeza y hasta expectativa ante algunos accidentes en la cocina, también hemos podido conocer más a detalle algunos platillos típicos de diferentes regiones del país y el extranjero.

Este sábado, los habitantes de MasterChef 24/7 disfrutaron de las chimichangas, y muchos no perdieron la oportunidad de expresar su alegría por poder degustar este platillo, pero, ¿qué son y cómo se preparan? Aquí te lo explicamos.

Chimichangas

¿Qué son las chimichangas en México?

De acuerdo con Bon Viveur, las chimichangas son un platillo popular del norte de México y de la cocina Tex-Mex, caracterizado por ser una tortilla de harina rellena de diversos ingredientes, doblada al estilo de un burrito y posteriormente frita hasta obtener una textura dorada y crujiente. Aunque existen diferentes versiones sobre su origen, este alimento se ha convertido en un referente gastronómico de la región fronteriza entre México y Estados Unidos.

Tradicionalmente, las chimichangas se preparan con carne de res deshebrada, pollo o carne de cerdo, acompañadas de frijoles refritos, queso y, en ocasiones, arroz. Una vez rellena, la tortilla de harina se enrolla cuidadosamente para evitar que los ingredientes se salgan durante la fritura. El resultado es una combinación única: una capa exterior crujiente que contrasta con un interior suave, jugoso y lleno de sabor.

Al servirse, suelen acompañarse con pico de gallo o guacamole, crema, salsa, jitomate, lechuga picada o queso rallado, lo que añade frescura y diferentes texturas al platillo. En algunos restaurantes también se ofrecen versiones con mariscos o ingredientes vegetarianos.