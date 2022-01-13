Horóscopo de hoy Tauro jueves 13 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro y los Ángeles

El Arcángel Jeremías te dice; tu situación actual está pidiendo demasiado de ti ahora. Ya sea que hayas exagerado en el campo laboral o amoroso, o estés tratando de hacer malabares con una carga imposible, esta energía te pide que encuentres un camino más equilibrado y moderado. Las posturas de yoga que promueven el equilibrio, como la Silla y la Postura de la Media Luna, te ayudan a aguantar cualquier tormenta emocional que surja y facilitarán tu paz interna.