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Horóscopo de hoy Tauro jueves 13 de enero de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Practica Yoga.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro y los Ángeles
El Arcángel Jeremías te dice; tu situación actual está pidiendo demasiado de ti ahora. Ya sea que hayas exagerado en el campo laboral o amoroso, o estés tratando de hacer malabares con una carga imposible, esta energía te pide que encuentres un camino más equilibrado y moderado. Las posturas de yoga que promueven el equilibrio, como la Silla y la Postura de la Media Luna, te ayudan a aguantar cualquier tormenta emocional que surja y facilitarán tu paz interna.

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