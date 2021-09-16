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Horóscopo de hoy Tauro jueves 16 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... En este jueves, el ser de luz que te corresponde es: Camael, Ángel de la Dualidad.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro y los ángeles

Camael es el Ángel de la Dualidad. Está mostrando la reconciliación y a una persona equilibrada, con mucha confianza en sí misma.

Es sinónimo de reconciliación y equilibrio. Te avisa que es el momento de recobrar la confianza en ti mismo para llevar a cabo todo lo que te propones, pero avisa que debes utilizar los métodos correctos para ello y no caer en la maldad para lograr tus deseos.

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