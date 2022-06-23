Horóscopo de hoy Tauro jueves 23 de junio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Es importante entender que la abundancia no siempre es financiera.
Ángel de Tauro dice:
Sensación de plenitud, te espera en poco tiempo. Debes trabajar para el logro, nada viene por regalo, Si quieres emprender nuevos proyectos te ayudaré a obtener fuerzas que aparecerán de una forma quizá inesperada para ti. Incluso puede crear un efecto dominó, difundiendo así la buena suerte a las personas que componen el núcleo de tu medio ambiente. No te podrán dominar así como así. El Ángel te está diciendo que tú estás a punto de recibir algún tipo de abundancia.