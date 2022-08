Horóscopo de hoy Tauro jueves 25 de agosto de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Este día tus ángeles te motivan a que camines hacia lo que posiblemente ya estés posponiendo, no es momento para detenerte porque esto te puede llevar a un estancamiento y conllevará a que no sigas avanzando, y no puedas alcanzar tus objetivo de manera satisfactoria. Es por eso que te dicen muévete, para que tú energía cambie; así estarás más receptivo y más abierto a experiencias nuevas y emocionantes.