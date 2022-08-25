Horóscopo de hoy Tauro jueves 25 de agosto de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Tus ángeles quieren que sepas que si has estado posponiendo un proyecto, este es tu momento para llevarlo a cabo. No esperes más.
Tauro en la vida
Este día tus ángeles te motivan a que camines hacia lo que posiblemente ya estés posponiendo, no es momento para detenerte porque esto te puede llevar a un estancamiento y conllevará a que no sigas avanzando, y no puedas alcanzar tus objetivo de manera satisfactoria. Es por eso que te dicen muévete, para que tú energía cambie; así estarás más receptivo y más abierto a experiencias nuevas y emocionantes.