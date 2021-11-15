Horóscopo de hoy Tauro lunes 15 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en el trabajo

Debes dar un paso atrás para dejar que una persona más salve el día. No es algo que debas ver como un fracaso, sino como un aprendizaje. Al ver a esta persona actuar, podrás aprender de sus métodos y conocimientos para que tú, en el futuro, puedas hacerte cargo de situaciones similares.

Tauro en la salud

La incertidumbre es uno de los factores que libera tu estrés y lo lleva a puntos en donde te afecta físicamente. Por ello, debes mantener ocupada esa mente en aspectos más productivos y permitir a tu cuerpo una mayor actividad física.

No dudes en practicar meditación y ejercicio. Podrías practicar el Tai Chi.

Tauro en la vida

Defender a los que se ama, aunque estén equivocados: esa es la actitud a seguir. Después, puedes hablar con ellos a solas y pedirles la explicación de sus decisiones.