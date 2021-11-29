Horóscopo de hoy Tauro lunes 29 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en el trabajo

Hay que ser flexible en el trabajo, habrá cambios y te conviene adaptarte a ellos. Deberías tratar de hablar para solucionar bien los problemillas. Laboralmente te falta un poco de motivación, pero pronto la vas a recuperar.

Tauro en el amor

Puedes conocer a alguien muy original que te interese en estos próximos días.

Tauro en la vida

Podrías tener algún problema de origen emocional, intenta relajarte un poco. No comentes con tus compañeros laborales asuntos que deben quedar en la familia. No tendrás mucho tiempo libre, pero el día te resultará muy productivo. Tus reacciones serán algo más fuertes de lo normal, trata de controlarte.

Si notas que sigues con poca energía, intenta descansar en cuanto te sientas débil. Frena un poco el ritmo y organiza mejor tus esfuerzos. En la salud, para no sobrecargar tu agenda, no digas que si a todo lo que te propongan.