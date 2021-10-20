Horóscopo de hoy Tauro miércoles 20 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Aún en Saturno retrógrado puedes ser sincero y llegar a acuerdos medianamente satisfactorios.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Por un lado, sueñas con cuentos de hadas y por el otro, ves la vida como una telenovela; ninguna de las dos opciones es buena para ti, debes enfocarte el la realidad. Puedes resolver un asunto pendiente mucho más fácil de lo que crees, no hay necesidad de ocultar o manipular nada.