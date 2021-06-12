Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Tauro sábado 12 de junio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... La carta del tarot que te corresponde para este día es: “La Templanza”, representa control.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en Tarot

Este sábado, donde hablamos de los ex, puede simbolizar un intento de tomar el control a través de la dominación, donde la creencia se convierte en una ley.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Si la relación con esta persona terminó porque tú o tal persona tenían problemas de control, esta energía es una señal de que estas cuestiones no están resueltas y siguen siendo un obstáculo para una unión sana.

"La Templanza" es una forma de control y, en este caso, debería de ser evitada.

Galerías y Notas Azteca UNO