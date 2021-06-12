Horóscopo de hoy Tauro sábado 12 de junio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... La carta del tarot que te corresponde para este día es: “La Templanza”, representa control.
Horóscopo de hoy
Tauro en Tarot
Este sábado, donde hablamos de los ex, puede simbolizar un intento de tomar el control a través de la dominación, donde la creencia se convierte en una ley.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Si la relación con esta persona terminó porque tú o tal persona tenían problemas de control, esta energía es una señal de que estas cuestiones no están resueltas y siguen siendo un obstáculo para una unión sana.
"La Templanza" es una forma de control y, en este caso, debería de ser evitada.