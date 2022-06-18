Horóscopo de hoy Tauro sábado 18 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en el trabajo

Dentro de tu lugar de trabajo se creará una nueva sección o área que coincide con uno de tus mayores intereses profesionales. Tus superiores deberán elegir a alguien para que se ocupe de dicha área y tú te ofrecerás para hacerlo. Sin embargo, tu propuesta será rechazada porque no cuentas con la suficiente experiencia en el tema.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Si la relación con esta persona terminó porque tú o tal persona tenían problemas de control, esta energía es una señal de que estas cuestiones no están resueltas y siguen siendo un obstáculo para una unión sana.

"La Templanza" es una forma de control y, en este caso, debería de ser evitada.