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Horóscopo de hoy Tauro sábado 4 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Se viene una situación complicada para tu vida.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida
Los eclipses de Sol con la luna en Sagitario, mueven mucha energía. Se acerca a tu vida una situación difícil de la que te costará salir. Has cometido errores en el pasado que han vuelto a ti y te están ocasionando problemas. Tienes remordimientos, tristezas, angustia. Indica también la imposibilidad de recuperar algo que es importante para ti, ya sea personal o material.

Te encontrarás sin apoyo por parte de los que te rodean o perderás una amistad. No caigas en depresión, todo pasa, afróntalo y saldrás adelante. Aprovecha esta energía del eclipse solar.

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