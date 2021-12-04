Horóscopo de hoy Tauro sábado 4 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Se viene una situación complicada para tu vida.
Tauro en la vida
Los eclipses de Sol con la luna en Sagitario, mueven mucha energía. Se acerca a tu vida una situación difícil de la que te costará salir. Has cometido errores en el pasado que han vuelto a ti y te están ocasionando problemas. Tienes remordimientos, tristezas, angustia. Indica también la imposibilidad de recuperar algo que es importante para ti, ya sea personal o material.
Te encontrarás sin apoyo por parte de los que te rodean o perderás una amistad. No caigas en depresión, todo pasa, afróntalo y saldrás adelante. Aprovecha esta energía del eclipse solar.