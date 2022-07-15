Horóscopo de hoy Tauro viernes 15 de julio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Si aún no tiene pareja es un buen momento para salir a la búsqueda o declarársele a esa persona que tanto le interesa.
Tauro en la vida
Si decides aceptar alguna invitación no hay problema, es bueno conocer nuevas amistades. Por eso disfruta y vive cada momento lleno de alegría. No te molestes por esos pequeños altercados que pueden ser incómodos, recuerda que son pasajeros, tu objetivo solamente es uno, conseguir a tu media naranja.