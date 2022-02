Horóscopo de hoy Tauro viernes 25 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Estarás a la vanguardia de un acontecimiento importante. Este tendrá relación directa con el nacimiento de una nueva unión entre dos o más empresas. Tus finanzas crecerán si logras hacerte con un puesto laboral dentro de alguna de ellas. Madurarás en cuanto al amor y ahora tienes los pies sobre la tierra respecto a lo que realmente quieres.

Comprarás muy compulsivamente, y a pesar de las críticas, mucho de lo que adquieras tendrá gran utilidad en el hogar.

Tauro en la salud

Has estado algo descuidado con tu alimentación, incluye un mayor nivel de vegetales. Entrena con mayor esmero este día, y si aún no has iniciado en algún deporte, comienza por los que se practiquen al aire libre.