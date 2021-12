Horóscopo de hoy Tauro viernes 3 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en el amor

Esta día, Urano significa amor inesperado o repentino amor. Si no estás en una relación, es posible que conozcas a alguien de forma inesperada. Si tienes pareja, hubo problemas en el pasado, este es el momento idóneo para solucionarlos. Tendrás que aceptar que, aunque tu pareja no esté mucho tiempo contigo últimamente, no significa que no te ame. También esa persona especial necesita su espacio así que debes ser más flexible.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.