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Horóscopo de hoy Tauro viernes 30 de abril de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Para este viernes tu carta del tarot es “La Torre”, por lo que tendrás que estar atento a lo nuevo.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Este día te sientes bastante frustrado, energías negativas, no permitas dejarte llevar por el momento.

La Luna en el signo zodiacal de Capricornio exige orden, es doble tierra en ti, pero ya pasará.

Deja de pensar y acciona, por ejemplo, si tienes tiempo para estudiar, hacer ejercicio, yoga o iniciar algo nuevo, hazlo. Esa es la actitud que te llevará hacia adelante.

Tauro en el Tarot

Tu carta es "La Torre", significa que, aunque todo parece derrumbarse, la creación está a la espera si mantienes positivo a tu niño interior.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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