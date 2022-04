Horóscopo de hoy viernes 1 de abril de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: El amor siempre es una gran parte de tu vida y si no empiezas a darte cuenta de ello, entonces nunca serás capaz de ver las cosas como realmente son, así que date cuenta de las cosas positivas dentro de tu camino. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Si estás en proceso de divorcio, por fin llegan a un acuerdo. Cuídate de dolores de cabeza o migraña. Venus te dice recomienda que siempre expreses tu verdad y defiendas tus ideales para que brille tu creatividad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Te llega el amor de alguien del signo Capricornio o Aries. Cuidado con el ejercicio, evita lastimarte la espalda o el cuello, pues son tus puntos débiles. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Ya es un buen momento para que las cosas sean mejores, así que ponte de pie y deja que todo sea de una buena forma. Nunca estás recordando bien lo que la vida te ha mostrado a través de los problemas que te ha dado. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Tendrás juntas de trabajo y te pones al tanto de todos los movimientos laborales. Pides un aumento de sueldo y te lo darán inmediatamente. Los astros te aconsejan tener más comunicación con lo

divino. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Ya no pelees con tu pareja, reflexiona que nunca podrás controlar a los demás, así que trata de entenderlo y ser feliz. Un amor del pasado regresa a tu vida para formalizar, date la oportunidad. Cuídate de problemas de garganta o pulmones. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.

Signos de Aire

Géminis: Eres el líder por naturaleza y eso te convierte en pilar en todo y más con tu familia, así que ayúdalos cuando lo pidan. Los astros te dicen que vas a lograr lo que tanto deseas en lo laboral, así como un cambio positivo en lo económico; no lo desaproveches. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Visita al médico para checar los efectos de ansiedad y problemas hormonales, para que estés al 100. Revisa tus cuentas bancarias y pagos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Controla tu deseo sexual para que no caigas con personas que sólo buscan hacerte daño. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: No te precipites a casarte o comprometerte, trata primero de conocer bien a tu pareja y después planear un futuro. Cuídate de dolores de espalda y cuello, baja el estrés y relájate. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Considera que tu carácter fuerte a veces provoca que te vean duro, así que mide tu temperamento en tu vida cotidiana. Balancea tus aspectos para evitarte problemas con seres queridos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: No le mientas a tu pareja, si ya no la quieres es mejor darse un tiempo y comenzar en otra parte, recuerda que el amor no se acaba, sólo se mueve de lugar. Ve tu horóscopo completo aquí...