Horóscopo de hoy viernes 29 de julio de 2022 con Padme Vidente

Aries: La tristeza que reflejas en tu mirada ya la detectan todos, sabes que no estás sol@ pero evitas pedir ayuda. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Yo Rafael vengo a sanar tus heridas, tu alma y tu cuerpo, te confortaré plenamente y seré el vínculo entre tú y el Padre, cuando más agobiad@ te encuentres llámame y acudiré a ti, te envolveré en mi rayo verde esmeralda e iniciare la sanación que tanto deseas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Te pedimos que te tomes un momento para respirar y encontrar la quietud y para conectar con la Madre Tierra, Gaia siempre está presente para sostenerte y ayudarte, al igual que el amor incondicional de una madre. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Todo lo que tienes que hacer es tranquilizar tu mente, y entonces puede que oigas a los Ángeles cantar, te pide que practiques la meditación : respira hondo relájate, quédate quieta@ para escuchar la música de los Reinos Angelicales. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Eres un imán de la abundancia, de la misma manera debes desarrollar tu fe y creer firmemente mediante los pensamientos positivos y todos tus logros, llena de gratitud toda la abundancia que estás recibiendo y verás más esta bendición que se te otorga. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Aún no has comprendido que todo es aprendizaje, que todo es perfecto para tu evolución y que lo único que tienes que hacer es vivir, ser feliz y disfrutar de tu estancia aquí en la tierra, te he visto amar, sonreír, llorar y te ha acompañado con mi amor mi risa y mi llanto, te he consolado por tus perdidas más amadas y también he festejado contigo todos tus aciertos, caminamos juntos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Deja que las cosas pasen, se feliz, eres un milagro y una bendición, sigamos adelante juntos descubriendo la vida, ábrete a recibir lo más hermoso que Dios nos da a cada momento. El Amor más puro y sincero, no olvides que ha cada momento permanezco a tu lado, recuerda lo siempre, te envuelvo con mi amor incondicional, cierra tus ojos y permite sentirlo, te amo por siempre. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos mes de julio 2022

Escorpio: Tus ángeles siempre están ahí para ayudarte cuando más lo necesitas nunca te abandonan, ríndete ante nuestro Dios Padre/Madre y ante tus ángeles; pídeles te ayuden en ese conflicto que te ha estado perturbado y quitando tu paz interior deja que te guíen a través del amor para que lo puedas resolver de la mejor manera. . Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Recuerda que tú eres lo más importante, es por eso que tus ángeles hoy te dicen que te des un tiempo de calidad para ti para que pongas en orden tus horarios de trabajo, de tu vida y de tu casa busca que haya un equilibrio entre ellos para que tengas un espacio para ti. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Has estado con la mente muy ocupada y tu cuerpo anda de aquí para allá de arriba para abajo, hasta sientes que no te alcanza el tiempo, por ello, te sientes que no estás en sincronía, necesitas desacelerar un poco y reservar tiempo para ti. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: El Arcángel Ariel te pide que si estas sintiendo que tu paz o tranquilidad están siendo perturbadas que lo invoques y que también envíes pensamientos positivos y bendiciones infinitas a los que te rodean, en especial a los que te retan, eso te fortalecerá también. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Por supuesto que te enviarán mensajes para tratar de conectar con tu fe y tu creencia, pero intenta no depender de ellas como prueba de nada. Ve tu horóscopo completo aquí...

