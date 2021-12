Horóscopo de hoy Virgo domingo 26 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Virgo en la vida

No estás en tu mejor racha. Sin duda perdiste una oportunidad, pero no te preocupes, siempre llegarán mejores momentos. Aprovecha estos días para arreglar tu casa y hacer algo de caminata por tu ciudad. No te fíes de todas las personas, utiliza tu intuición para descubrir quién te quiere hacer daño.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.