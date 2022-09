Horóscopo de hoy Virgo jueves 15 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.

Virgo en la vida

En ocasiones te sientes diferente, tal vez que no encajas fácilmente, pero no te preocupes, relájate y abraza tu esencia interior, tú sabes que estás en paz contigo misma/o, no necesariamente tienes que encajar con los ideales sociales de la gente que te rodea, solo debes escuchar tu corazón y hacer lo que a él le resuene.