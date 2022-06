Horóscopo de hoy Virgo jueves 30 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Virgo en la vida

La justicia estará a tu favor, aprovecha cada momento. Debes ser flexible como el bambú y adaptarte a cualquier situación; busca tu comodidad. No te lamentes por lo que no puedes solventar. Escucha tu voz interior y proyecta tu futuro con convicción. Equilibra todo a tu paso y evita cualquier incongruencia. Tu voluntad no debe quebrantarse. Si mantienes tu mente serena la voz que te guía desde el interior se podrá escuchar con fuerza.