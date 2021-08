Horóscopo de hoy Virgo lunes 16 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Horóscopos y predicciones para el mes de agosto 2021.

Virgo en el amor

Cuando dos personas se encuentran y conectan, se nota de inmediato, no pierdas tiempo en quien no te valora, no siempre se resulta vencedor en el amor.

No dejes que los fantasmas del pasado entren a tu vida el día de hoy, si estás conociendo a una persona nueva en tu vida no le hagas pagar por los errores de tus relaciones pasadas.

Color de la semana: verde menta.