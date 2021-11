Horóscopo de hoy Virgo sábado 27 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Virgo en la vida

No firmes ningún papel que no leas detenidamente, ya que podrían intentar engañarte. Confía sólo en quienes más te quieren. Debes tener cierto cuidado porque te puedes enredar en una relación difícil y sin futuro. Tu estabilidad emocional se resentirá. Sabrás perfectamente lo que quieres, te costará hacérselo entender a la gente que te rodea. No abandones tu objetivo. Persevera.

Virgo en el dinero

Las inversiones van como esperabas. Supiste arriesgarte y eso te ha beneficiado. Sigue adelante con tus proyectos.