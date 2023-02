Horóscopo hoy 1 de Febrero 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 1 de Febrero 2023

ARIES: No te podría haber tocado la carta más acertada para este inicio de mes. El Emperador es sinónimo de estabilidad, orden, estructura y sentido práctico. Esta energía te invita a tomar la sartén por el mango y organizarte bien para conseguir tus objetivos. No huyas de tus responsabilidades. Es momento de enfrentarte a ellas y poner capacidad de trabajo en todo lo que hagas. Saca a relucir tu ambición, iniciativa y capacidad de acción que tanto te caracterizan, la estabilidad económica, la iniciativa y las ambiciones serán temas muy presentes en tu vida.

Horóscopo de Tauro para hoy: 1 de Febrero 2023

TAURO: ¡II DE COPAS ¡qué carta más bonita! El II de Copas es la carta que simboliza por excelencia la positividad en todo tipo de uniones y relaciones. Representa la pureza de sentimientos e intenciones. Ábrete a los demás, cuida de tu alrededor y deja que ellos te cuiden a ti. ¡Disfruta de esta energía tan dulce que se te presenta durante el inicio del mes de febrero!

Horóscopo de Géminis para hoy: 1 de Febero 2023

GÉMINIS: IV DE COPAS te invita a ver más allá de lo que tienes delante y hacer un esfuerzo para cambiar el lugar a dónde miras y ver así los regalos que trae el Universo. Reflexiona sobre qué te lamentas o lloras y mira más allá. Puede que tiendas a dar las cosas por sentado y estar muy acostumbrada a lo que tienes. Esta actitud puede hacer que no estés viendo las cosas buenas o las oportunidades que se presentan en tu vida. Recuerda que la vida está viva, es un cambio constante así que no des nada por sentado y valora lo que tienes.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 1 de Febrero 2023

CÁNCER: Si estas últimas semanas has pasado por una mala racha, pone fin a este periodo y trae consigo felicidad y plenitud emocional. Con esta carta lograrás un equilibrio en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Te da ese empujón que necesitabas para arriesgar y buscar nuevas oportunidades.

Horóscopo de Leo para hoy: 1 de Febrero 2023

LEO: X DE BASTOS quiere recordarte que nada se consigue sin esfuerzo. Te invitamos a poner toda tu energía, actitud y esfuerzo para conseguir lo que te propones. No te rindas, las recompensas llegarán en su debido momento. Puede que estés cargando con muchas cosas que quizá no te corresponden.

Horóscopo de Virgo para hoy: 1 de Febrero 2023

VIRGO: CABALLO DE BASTOS es una carta dinámica, de inconformismo, impulso y pasión. Es momento de lanzarse e ir a por lo que deseas. Este día tienes toda la energía que necesitas para llevar a cabo tus planes y propósitos. Esta carta representa la creatividad en pleno dominio de sí misma y el valor ante la vida. Lucha por lo que quieres y ¡cómete el mundo!

Horóscopo de Libra para hoy: 1 de Febrero 2023

LIBRA: III DE BASTOS toca ampliar tus horizontes y rodearse de nuevos ambientes que te aporten frescura y te hagan salir de tu zona de confort. Es el momento de empezar a plantearte nuevos objetivos y conectar con tu lado más ambicioso que todos sabemos que tienes. Así que nútrete de novedades que despierten tu creatividad.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 1 de Febrero 2023

ESCORPIO: V DE OROS no tienes que resolverlo todo tú misma y encerrarte en ti y en tus pensamientos como tanto te gusta. En vez de ofuscarse con los problemas, de vez en cuando, es bueno pedir ayuda externa. te invita a buscar fuera de ti. Puede que por estar encerrada en ti misma estás dejando escapar oportunidades.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 1 de Febrero 2023

SAGITARIO: VIII DE COPAS te invita a reflexionar acerca de qué aspectos te aportan plenitud en tu vida y ser coherente con ello. Aunque a veces pueda ser doloroso o complicado, no pongas tus energías en cosas, situaciones o personas que sabes que no te aportan. Para ello, es necesario cortar con todo aquello que no te suma o no te hace crecer como persona. te invita a seguir adelante, aunque te parezca una transición difícil.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 1 de Febrero 2023

CAPRICORNIO: EL MAGO Nos indica nuevos comienzos, este día es para tomar la iniciativa como tanto te gusta. Deja a un lado el pasado, agradece todas las experiencias y aptitudes que te han aportado y ponte manos al Cosmos para vivir tu presente y dar tu próximo paso. Cualquier acción o idea que deseas emprender ha llegado el momento de iniciarla.

Horóscopo de Acuario para hoy: 1 de Febrero 2023

ACUARIO: VII DE BASTOS puede que las aguas estén un poco agitadas. Sabemos que disfrutas de tu zona de confort y estabilidad, pero antes de eso toca enfrentarse a momentos algo tensos. Mantente alerta y utiliza tu cabeza y tus valores ante las dificultades. Toma distancia y perspectiva ante los conflictos o problemas y reflexiona acerca de la veracidad de éstos. Puede que te estés enfrentando a amenazas o enemigos que no son reales y se encuentran tan sólo en tu mente. Muchas veces nosotros somos nuestro propio enemigo.

Horóscopo de Piscis para hoy: 1 de Febrero 2023

PISCIS: III DE ESPADAS te pide que controles tus nervios y tu ansiedad. Sabemos que te gusta tener las cosas bajo control así que el control lo deberás tener sobre tu mente y emociones. Te invita a no dejarte llevar por las ideas y los nervios de tu mente. Mantén la calma y haz actividades que te ayuden a estar en ti, en tu centro. Aplica la lógica y la razón como tan bien sabes hacer y recuerda que después de la tormenta siempre viene la calma. La meditación y la relajación serán tus aliados.

