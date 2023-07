Horóscopo hoy 10 de julio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 10 de julio 2023

ARIES: Importante cambio de fortuna que si va acompañado de tu fuerza interior, de confianza en ti mismo, hará que tus planes se cumplan. Quizá los resultados no sean los que tú esperabas, quizás el fruto de trabajo demore en madurar pero te espera una importante recompensa.

En el reconocimiento de las personas que te rodean en cuanto a lo económico, y en la suerte que a partir de ese momento va a acompañar acciones. Cuídate entonces de las envidias y sobre todo de un compañero o familiar un poco mayor que tú que puede provocarte algún quebranto, pero no hagas nada contra las personas que no te quieran bien porque en su mismo ser llevan su propia destrucción.

Horóscopo de Tauro para hoy: 10 de julio 2023

TAURO: Hoy se da un matrimonio feliz...o un divorcio también feliz, al cerrar un periodo difícil y permitir que se pueda rehacer la vida desde una base más positiva. En el terreno laboral, se puede interpretar como justa recompensa a la dedicación, a la rectitud y buen juicio; esta energía de hoy te pide que introduzcas en tu entorno método, orden, disciplina, es decir, los beneficios de la razón y la lógica.

Quizá en otros momentos de tu vida no lo has visto tan necesario, o has confiado demasiado en la suerte, pero ahora tendrás que poner de tu parte, hacer el esfuerzo de introducir claridad mental, racionalidad, en tus asuntos.

Horóscopo de Géminis para hoy: 10 de julio 2023

GÉMINIS: Necesitados de una renovación en cualquier campo de tu vida, normalmente será aquel que más te preocupa, (trabajo, familia, residencia, salud, amor...). Renovación significa ser capaz de empezar de nuevo en alguno de estos terrenos, lo cual es difícil, y exige siempre un esfuerzo sincero, a veces también doloroso.

Si no enfrentas esta renovación, puedes dirigirte a un desastre financiero, o sentimental. No quiere decir que se vaya a producir, pero es posible si ahora que todo está en tus manos no tomas las medidas oportunas.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 10 de julio 2023

CÁNCER: Cambios imprevistos suceden en tu vida. Un giro inesperado de la fortuna. Aprende de esta experiencia, te acabará situando en una buena posición. Toma el control de tu vida aprovechando la suerte que llega.

La esperanza, la curación y la juventud llegan a ti. Por causa de conflictos pasados no eres capaz de ver la energía positiva a tu alrededor. Abre los ojos y mira lo que te rodea y la suerte que tienes y aprovéchala.

Horóscopo de Leo para hoy: 10 de julio 2023

LEO: Por fin has encontrado la solución a todos tus problemas del pasado, pero ahora habrá que ponerlas en práctica. Para ello no te castigues a ti mismo, los errores pasados deben ser olvidados, no te mortifiques. No desperdicies los dones que se te han concedido en preocupaciones pasadas.

Horóscopo de Virgo para hoy: 10 de julio 2023

VIRGO: Hoy irradias un deleite inocente al mundo. Hay un sentido de gracia rodeándolo, como si estuviera en casa consigo mismo y con lo que la vida ha traído. Pareces tener una comunicación juguetona con la magia de las manos, como si ambos fueran los mejores amigos. Las flores rosas cayendo a su alrededor representan un tiempo de dejar ir, relajación y dulzura. Son una respuesta a su presencia, un reflejo de sus propias cualidades.

La inocencia que viene con una profunda experiencia de vida es cándida, pero no infantil. La inocencia de los niños es hermosa, pero ignorante. Será reemplazada por desconfianza y duda cuando el niño crece y aprende que el mundo puede ser un peligroso y amenazador lugar. Pero la inocencia de una vida vivida de manera completa tiene una cualidad de sabiduría y de aceptación de la siempre-cambiante sorpresa de la existencia.

Horóscopo de Libra para hoy: 10 de julio 2023

LIBRA: Cuando en verdad tenemos el espíritu de aventurero, nos movemos precisamente como niños. Llenos de confianza, salimos de la oscuridad del bosque hacia el arco iris de luz. Vamos paso a paso, atraídos por nuestro sentido del asombro, hacia lo desconocido. La aventura, en realidad, no tiene nada que ver con mapas, planes y programas de organización.

Cada vez que nos movemos hacia lo nuevo y lo desconocido con el espíritu confiado de un niño inocente, abierto y vulnerable, incluso las cosas más pequeñas de la vida pueden convertirse en las aventuras más grandes. Cuando en verdad tenemos el espíritu de aventurero, nos movemos precisamente como este niño. Llenos de confianza, salimos de la oscuridad del bosque hacia el arco iris de lux. Vamos paso a paso, atraídos por nuestro sentido del asombro, hacia lo desconocido.

Horóscopos del mes de julio de 2023 con Padme Vidente

Horóscopo de Escorpio para hoy: 10 de julio 2023

ESCORPIO: Hoy vas a navegar en las aguas del conocimiento impenetrable. El lugar donde se conoce la angustia del dolor y la tristeza de la soledad. Es el rincón donde se busca la vedad, donde habitan las ninfas de la sensibilidad. Para llegar al Universo donde se rompe con las creencias antiguas y también con las relaciones.

El lugar donde corre el viento que cambia las cosas repentinamente. La gruta donde se une lo divino y lo humano. El vuelo final al que han conducido todas las energías del presente. El fantasma blanco de la liberación.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 10 de julio 2023

SAGITARIO: Te encuentras durante el día en un momento importante para realizar una elección en tu vida. La luna suele indicar cambios en el campo afectivo, pero se refiere también a cualquier otro terreno, como el laboral o profesional. Probablemente tengas varias opciones y se está demorando la decisión de escoger entre ellas.

Nada marchara mejor hasta que lo hagas, y concentres tus energías, pensamientos y fuerzas en un solo proyecto u opción. Deberás considerar que no hay nada peor en este momento que el miedo al cambio, las dudas o la falta de resolución.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 10 de julio 2023

CAPRICORNIO: Llegan cambios significativos en tu vida, que conllevan algunos sacrificios o que contarán con la oposición inicial de tus conocidos y familiares, o que presentarán al principio dificultades, retrasos, o pérdidas en algún terreno. Refleja siempre la necesidad de luchar para llegar a una meta que, sin embargo, puede ser alcanzada. Si superas estas primeras dificultades experimentarás un sentimiento de renacimiento y fuerza vital.

También indica que en el campo emocional existe falta de claridad o indecisión que te detiene en el momento justo en que deberías tener ideas firmes acerca de lo que quieres conseguir y una acción decidida en esa dirección. Piensa que siempre es preferible actuar y correr el riesgo de equivocarse (o acertar) que no actuar por miedo a las consecuencias, lo cual es siempre un error.

Horóscopo de Acuario para hoy: 10 de julio 2023

ACUARIO: Te encuentras en un momento en el cual lo que más te preocupa es encontrar una forma de equilibrio o de compromiso entre lo que has sido, o has hecho, creído, pensado hasta ahora, y lo que proyectas para el futuro, o lo que querrías conseguir.

Tienes una notable capacidad de adaptación a las circunstancias de tu entorno, y la suficiente paciencia y reflexividad como para no precipitarte ante la primera oportunidad que encuentras en tu camino, sino que consideras, tomas en cuenta las distintas posibilidades y escoges las que son acordes con tus objetivos, aspiraciones y visión del mundo.

Una vez tomada una decisión, necesitarás adoptar una mayor agresividad para conseguir mantenerla: esta carta a veces indica duda o falta de empuje para llegar a una meta lejana, o para conseguir la atención de la persona amada. De todas formas, no se trata de ningún obstáculo insalvable, y sabrás dar los pasos necesarios para sortear este peligro.

Horóscopo de Piscis para hoy: 10 de julio 2023

PISCIS: Importante cambio de fortuna que si va acompañado de tu fuerza interior, de confianza en ti mismo, hará que tus planes se cumplan. Quizá los resultados no sean los que tú esperabas, quizás el fruto de trabajo demore en madurar pero te espera una importante recompensa.

En el reconocimiento de las personas que te rodean en cuanto a lo económico, y en la suerte que a partir de ese momento va a acompañar acciones. Cuídate entonces de las envidias y sobre todo de un compañero o familiar un poco mayor que tú que puede provocarte algún quebranto, pero no hagas nada contra las personas que no te quieran bien porque en su mismo ser llevan su propia destrucción.

