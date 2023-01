Horóscopo hoy 12 de Enero 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 12 de Enero 2023

ARIES: El dinero está todavía en lo alto de tu lista de prioridades, especialmente si te estás preparando para realizar una decisión muy importante. Entre tú y tu pareja, sin embargo, deberían ser capaces de llegar a fin de mes y todavía tener un poco. Tu objetivo será guardar un poco para cuando lleguen los malos tiempos.

Horóscopo de Tauro para hoy: 12 de Enero 2023

TAURO: De acuerdo, es un secreto y te has comprometido a no revelarlo. Pero ahora mismo lo que importa es lo que está en juego y si merece o no la pena el silencio. Solamente tú puedes tomar esa decisión y, dado que probablemente ya lo has hecho, es sólo cuestión de a quién decírselo. Elige con cuidado.

Horóscopo de Géminis para hoy: 12 de Enero 2023

GÉMINIS: Prepárate para recibir la atención inesperada de dos contrincantes. Si ambos no viven en tu ciudad, se desplazarán hasta donde tú estés. Simplemente ten cuidado con que no coincidan en tu agenda o que se encuentren

Horóscopo de Cáncer para hoy: 12 de Enero 2023

CÁNCER: ¿Te gusta o quieres conquistar a más de una persona? ¿Tus intereses románticos se conocen? El comienzo de la meta es el momento ideal para que te sinceres. Ordenar tus prioridades es una tarea para más adelante y puede que te sorprenda que tu vida romántica no esté entre las primeras. Puede que el trabajo o la profesión ocupen el primer lugar de la lista, pero el amor debería estar en segundo.

FOTOS | Signos que cumplen sus propósitos de Año Nuevo.

Horóscopo de Leo para hoy: 12 de Enero 2023

LEO: Tu amor es tu prioridad número uno? ¿Trata a tu pareja como tal? Sueles dejarme llevar por las tareas y responsabilidades diarias, pero tu relación debería ser lo primero en la lista de prioridades. Tienes la capacidad de hacer grandes maniobras románticas y bastante impresionantes en los últimos días de la semana, lo que hace que tu pareja se enamore más de ti. En las olimpiadas de amor, tú te llevas la de oro.

Horóscopo de Virgo para hoy: 12 de Enero 2023

VIRGO: El exceso de trabajo, la tensión resultante y la tensión nerviosa pueden provocar fiebre o dolores de cabeza hoy. Por lo tanto, podría ser una buena idea empezar el día marcando tu propio ritmo y concentrándote en cualquier tarea que sea más urgente. No te preocupes si tienes que dejar algo para más tarde. Existe la posibilidad de que personas cercanas se metan en discusiones bastante acaloradas. Evita esas situaciones. Esto sólo hará que te sientas peor.

Horóscopo de Libra para hoy: 12 de Enero 2023

LIBRA: Hoy podrías decidir realizar un cambio personal. Quizás desees realizar algo nuevo en tu vida romántica. Si has estado viendo a alguien porque no quieres estar solo, vas a querer considerarlo. Quizás es hora de limpiar el terreno para que puedas atraer a tu verdadera alma gemela. Por eso deja que la energía astral te inspire para ser verdadero y valiente.

Mes de Enero, hora de iniciar con el pie derecho.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 12 de Enero 2023

ESCORPIO: Espera que el amor genuino y el afecto te envuelvan hoy. Los amigos, familiares y una pareja romántica muy especial podrían prestar mucha más atención que de costumbre. Una actividad de grupo u otro evento social podrían ponerte en contacto con algunas personas interesantes que podrían convertirse en tus amigos. Se intercambiará mucha información, incluyendo los nombres y números de teléfono de gente que podría resultar ser importantes contactos de negocios. ¡Diviértete!

Horóscopo de Sagitario para hoy: 12 de Enero 2023

SAGITARIO: No dejes que el mundo de la fantasía te atrape. Te distraerá el sueño de otra persona, te desequilibra y creará una idea equivocada de tu carrera y hacia dónde estás yendo. No tomes decisiones apresuradas. No estás en posición de hacerlo.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 12 de Enero 2023

CAPRICORNIO: El día comienza de manera muy positiva para ti. Tienes más control del que crees. Tienes más poder de lo que crees. Las personas que te rodean están muy contentas de estar trabajando contigo y, en general, el entorno es saludable para todos.

Horóscopo de Acuario para hoy: 12 de Enero 2023

ACUARIO: La oposición que enfrentarás será más resistente de lo que pensabas. Los métodos que siempre utilizas para ganarle a alguien o para convencer a las personas de que tienes la razón no funcionarán tan fácilmente esta vez. Los demás no estarán dispuestos a cambiar de opinión.

Horóscopo de Piscis para hoy: 12 de Enero 2023

PISCIS: Tu habilidad de ser capaz de hacer más de una cosa a la vez puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo se mire. Decisiones que puedes tomar esta semana pueden ayudarte a sentirte más estable y seguro/a. Si necesitas hacer un cambio, este es un buen momento para explorar tus opciones. Tu curiosidad natural es fuerte. No dudes en hacer preguntas y realizar investigaciones en apoyo de los intereses de tu carrera.

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente