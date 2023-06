Horóscopo hoy 21 de junio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 21 de junio 2023

ARIES: Ve al nutriólogo y mantén un estilo de vida activo si lo que quieres es comenzar a lucir espectacular. Nada de locuras. No hay mal que por bien no venga. Y en cuestiones del corazón esto también se aplica. Tú ya me entiendes. Es momento de apretarte el cinturón o definitivamente no podrás irte de vacaciones este año.

Horóscopo de Tauro para hoy: 21 de junio 2023

TAURO: Tienes el colesterol por las nubes y solo puedo decirte. Empieza a comer sano y hazte un examen en los próximos tres meses. Esa persona te escribe continuamente y tú a él también, pero ¿cuántas veces te planta de última hora? Es momento de pensar en lanzarte a esa aventura empresarial en la que no estarás solo. Solo se vive una vez y a nivel económico también.

Horóscopo de Géminis para hoy: 21 de junio 2023

GÉMINIS: No es alergia es obsesión. Tu hipocondria está alcanzando máximos históricos. Relájate y ve al médico si crees que te pasa algo. Que no te pasa, pero te dará descanso. Las rupturas no son plato de buen gusto para nadie, pero ya sabes cómo son estas cosas. Poco a poco lo superarás y volverás a ser la de antes.

Hablar de ese ascenso con tu jefe antes de las vacaciones de verano es una gran idea. Pase lo que pase tendrás tiempo libre para asimilarlo.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 21 de junio 2023

CÁNCER: Has dejado el alcohol, pero ahora te has pasado a las bebidas gaseosas. Si quieres dejar de ser un pez globo pásate a las infusiones, zumos y agua. No todo tiene que ser blanco o negro. El gris también es un color, aunque no lo creas. Dale una vuelta a tus pensamientos y quizá llegues a otra conclusión.

Estás dejando una auténtica fortuna en tratamientos de belleza y gimnasio. Tu presupuesto se va a resentir, y mucho. Hoy inicias tus 52 días de buena suerte, así que solo por ello echa la casa por la ventana y felicidades.

Horóscopo de Leo para hoy: 21 de junio 2023

LEO: Unas largas vacaciones serán necesarias si quieres llegar a septiembre bien. Dile a tu jefe que o te las aprueba o seguramente terminarás por dejar el trabajo. Las flechas de Cupido te han dado de lleno y estás atravesando la fase conocida como “luna de miel”. Disfrútala todo lo que puedas.

No es que te haya mirado un tuerto, pero puede que un gato negro sí que se haya cruzado en tu camino. Cuidado con las decisiones financieras.

Horóscopo de Virgo para hoy: 21 de junio 2023

VIRGO: Frutas y verduras, ¿recuerdas lo que son? Te lo digo porque no hay ninguna en tu refri, es la clave de la salud. Ve al mercado y ponte las pilas con la comida sana. Ya sea para siempre, para una semana, un mes o un año, no está de más sentir esas mariposas en el estómago. No te resistas y déjate llevar.

Si abrieses una galleta de la suerte, ésta estaría vacía. Con eso te lo digo todo.

Horóscopo de Libra para hoy: 21 de junio 2023

LIBRA: Pasas demasiadas horas sentado y eso te está pasando factura. Ve al fisioterapeuta y cómprate una silla de las buenas. No hay excusas que valgan. También se puede tropezar dos veces con la misma piedra amorosa y lo sabes. ¿Seguro que quieres hacerlo por tercera vez? No sé si sea conveniente.

La suerte está de tu lado hoy pero no tires demasiado de la cuerda porque puede terminar por romperse.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 21 de junio 2023

ESCORPIO: Aunque no lo creas, el exceso de ejercicio también puede ser perjudicial para tu organismo. No te pases con las horas de gimnasio ni con las pesas. Cuidadito. Te ha dejado en visto y no te ha contestado. No debería significar nada, pero tú y yo sabemos que esto no augura nada bueno.

¿Qué quieres hacer con ese dinero ahorrado que está perdiendo valor en el banco? Esta semana será un buen momento para decidirlo.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 21 de junio 2023

SAGITARIO: Deja de lado los refrescos porque están dañando, y mucho,a tu organismo. Un poquito de agua no te vendrá mal. No entres en discusiones que ya sabes que tienes perdidas. Centra tu energía en conseguir una relación en la que la comunicación fluya.

Tu energía está un poco negativa en cuestiones financieras y por ello será mejor que no tomes decisiones económicas.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 21 de junio 2023

CAPRICORNIO: Llevas una temporada de excesos. Tranquilo. Un día sin salir y verás cómo tu cuerpo se recupera. Estás tan enamorado que, podría haber llegado el momento de darle las llaves de tu departamento. Gran paso, pero más que ganado por su parte.

Si te dieran un peso cada vez que entras a las redes para ver que compras, serías millonario. Amigo, relájate con las compras que tu tarjeta de crédito está que echa humo.

Horóscopo de Acuario para hoy: 21 de junio 2023

ACUARIO: Caminar, pasear, correr. Salir a dar largos paseos es la clave para conseguir mantenerte en tu peso ideal. Es amigo de un amigo. Es decir, si te da pereza eso de “es que es un amigo”, esta vez no por favor. Es más, dale una oportunidad. Tienes un montón de amigos, así que tienes mucha suerte. Lo del dinero ya es otra cosa...

Horóscopo de Piscis para hoy: 21 de junio 2023

PISCIS: Deja por un tiempo los carbohidratos porque puede que no te sienten del todo bien. Si después de una semana notas que estás menos hinchado, ¡bingo! Los caminos del corazón son misteriosos pero tú tienes muy claro lo que quieres. No te desvíes de tu ruta porque todos sabemos lo que quieres. Es el momento de tener una cita con tu asesor financiero.

