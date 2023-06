Horóscopo hoy 23 de junio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 23 de junio 2023

ARIES: No estás contento con tu posición en la vida en este momento. La encuentras muy aburrida, banal y superficial. No quieres identificarte con el significado y las demandas de Mercurio; te has bloqueado y has disipado al mensajero. Has perdido sus alas, su claridad. Mercurio ofrece su ayuda para llevarte a una solución.

Su mensaje se lee: “Date un poco de distancia y mira tranquilamente tu situación actual, expresa tus verdaderos sentimientos y enfrenta las cosas con una actitud objetiva e imparcial.” Sin importar lo difícil que pueda ser el camino, podrás usar las “Alas de Hermes” para unir el inconsciente con la conciencia y luego observarte a ti mismo desde una posición neutra en retrospectiva, incluso con una sonrisa maliciosa.

Horóscopo de Tauro para hoy: 23 de junio 2023

TAURO: En este momento reprimes cualquier conocimiento de la “agenda de la relación”. O bien te imaginas que ya has hecho todo lo necesario en tu relación o que no existe tal cosa como la pareja perfecta. Cualquiera que sea el caso, tu relación interna personal aún tiene una o dos cosas que aprender. Carece de la comprensión de lo que se trata la pareja. No dudes en escalarla. Tu camino está claro ahora.

En lugar de buscar los defectos de tu pareja (que sería dar un paso atrás), mira conscientemente hacia adelante y fomenta la visión de un objetivo más alto: no a un objetivo que sirva para cumplir lo que quieres subjetivamente, sino uno que te lleve al nacimiento de una unidad espiritual. Llegando al final de tu viaje, hoy tiene el significado de “suerte”. Esto significa felicidad que puede hacer crecer la unidad espiritual. Por lo tanto entiendes el significado de una relación y el significado de los sagrados votos del matrimonio.

Horóscopo de Géminis para hoy: 23 de junio 2023

GÉMINIS: Estás desamparado, inseguro y expectante. Una ola de deseos se desatan dentro de ti y no hay nadie que realmente pueda aliviarla. Esto puede ser un dulce tipo de dolor, pero también es profundamente perturbador porque te escondes. No puedes cambiar este tipo de sentimientos, solo pueden ser soportados. Es cierto que te sientes solo, pero también te das cuenta cómo el cielo puede dirigirse a ti en el desamparo.

Mira tus sueños (toma vuelos de fantasía) así podrás sentir el mensaje más claramente dentro de ti. Si sigues buscando fuera de ti, la búsqueda será en vano. Descubres un mundo más profundo e invisible, al lado del mundo visible, y allí encontrarás la guía. Por el bien de la “intuición”, esta guía te mostrará los milagros del mundo objetivo y dejará que olvides tu soledad.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 23 de junio 2023

CÁNCER: Has perdido tu camino. Tu visión de la verdad está nublada por las ilusiones. Te escondes de ti mismo y caes en tus propias trampas. Tratas de reprimir y evitar los problemas, le huyes a enfrentar la realidad. No estás cerca de resolver el problema y aún tienes un largo camino por recorrer antes de lidiar con eso.

Necesitas tomar la palabra “liberar” bastante literalmente. Libérate del mundo exterior, sé más contemplativo y mira dentro de ti. Tu problema no tiene relación con el mundo exterior. Sólo puedes verte más de cerca. Al principio no reconoces el final de tu viaje ya que es invisible en el mundo exterior. Pero la estrella de la verdad aprendida se iluminará dentro de tu alma.

Horóscopo de Leo para hoy: 23 de junio 2023

LEO: Has perdido tu camino y te has quedado atrapado entre el rol de maestro y alumno. No puedes verte como alumno, pero tampoco encuentras el coraje para enseñar. Esta tierra de nadie te está robando tu energía intelectual y hace que te sientas atrapado entre el “ya no ser” y en lo que te “has convertido”.

El conocimiento que has adquirido todavía carece de responsabilidad. En este momento no estás creciendo espiritualmente. Tendrás que “superar” dos caminos diferentes. En el camino de la izquierda permaneces como alumno, y en el camino de la derecha tendrás que convertirte en maestro. Ambos pertenecen a tu desarrollo actual con el mismo tiempo y medida. Estarás en tu doble camino “conduciéndolos”.

Te has convertido en un “médium” espiritual. Impartes y aceptas conocimiento de acuerdo a lo que necesitas y a tu grupo designado. Ahora puedes hacer ambos. Tu conocimiento ha adquirido conocimientos terapéuticos e implica responsabilidad, llegando a las profundidades de la existencia y convirtiéndose en un río que enriquece el suelo. Y ahora puedes aceptar cuanto tiempo le tomará al río fluir hacia el mar.

Horóscopo de Virgo para hoy: 23 de junio 2023

VIRGO: Te has alejado de tu ego, eso sólo puede ser (o ha sido) alcanzado por medio de otras personas. Estás dispuesto a “venderte” aferrándote a alguien cuyo poder y fuerza supones que te ayudará. Tu sentido intrínseco de auto-estima carece de fundamento. Tienes que aprender a utilizar tus encantos para lograr lo que quieres ahora.

Trata de ver el encanto y el los poderes de la atracción como parte del juego que juegas, cosas que usas para ayudar a satisfacer tus deseos y lograr tus objetivos. El juego del ego es uno que todos jugamos, escasamente hay otro. Te has dado cuenta que no eres una Reina soberana sino alguien que depende de otros y que incluye a sus sujetos. Utilizas tu posición de una manera amistosa y leal, sin falsa modestia, sin sentir la necesidad de esconder tus plumas prestadas.

Horóscopo de Libra para hoy: 23 de junio 2023

LIBRA: El ángel oscuro te está engañando ahora. Por supuesto, se ha vestido con un maravilloso abrigo de luces y ha proclamado que tu trabajo, tu gurú y la nueva relación son nobles, santos y temerosos de Dios. Pero solo está colgando una zanahoria frente a tu nariz así trotarás hacia su dirección. Por lo tanto no te das cuenta que el afán de hacer el bien te ha dejado a su merced.

Tu camino te lleva a través de un doloroso proceso de aprendizaje: en resumen, que “no crearás ninguna imagen”. Cada imagen, noble como debe ser, es un bálsamo para tu ego y veneno para tu alma. Ahora es el momento de trabajar tus sombras y eliminar la máscara de las imágenes e ideas. Entenderás que no hay luz sin su sombra “oscuridad”, que ninguna oscuridad puede existir sin la sombra de la luz. Es momento de dejar de ser tan parcial, como se ve uno en los muchos y muchos en uno.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 23 de junio 2023

ESCORPIO: Eres como el hipócrita que intenta probar su inocencia siendo intolerante y desmintiendo las ideas y creencias de las otras personas. Prescindes de sus creencias y persigues las tuyas. Estarás sujeto a un severo interrogatorio (y quizá acusación). El destino usará los poderes de la fuerza y la inquisición para sacarte la verdad. No se trata de culpabilidad o inocencia (aunque puede parecer de esa forma en la superficie), sino del proceso desatado por la presión (o el chantaje). Este proceso te permite dar otro paso adelante. Confía en lograr la creencia y en la profunda experiencia espiritual (y religiosa) al final de tu viaje. Te has vuelto más tolerante (contigo mismo y con los demás) y ya no te sientes obligado a probar que eres el único que sabe.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 23 de junio 2023

SAGITARIO: Estás enredado en tus propias agresiones. Crees que has identificado al enemigo en el mundo exterior, y ahora, desesperado, buscas la victoria mientras fracasas en darte cuenta que peleas contigo misma. Tú eres tu peor enemigo. Mientras más vehementemente trates de ganar, más energía desperdiciarás al final, y eso te llevará a la auto-aniquilación. La tarea que tienes por delante es tomar territorio y ganar terreno para ti misma.

Nadie va a entregarlo sin más. Es una batalla de dientes y uñas. Hay algo que aprender, incluso de la victoria cercana o la derrota: un poco de coraje y aprenderás cómo enfrentar a tus oponentes y pelear. Has descubierto que un enemigo externo solo es un reflejo de tu personalidad interna y una parte de ti misma. Sin embargo, esto no significa que no debas tomar las armas cuando sea necesario: depende de ti decidir cuándo pelear o no.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 23 de junio 2023

CAPRICORNIO: Te rehúsas a aceptar tu posición actual en la vida. Quieres mantener una imagen limpia culpando a los demás, lo que te lleva a quedar atrapado en tus propias proyecciones. Pero el dedo fundamentalmente apunta hacia ti. Ya no sirve de nada: aunque sea un trago amargo, tienes que aceptarte a ti mismo; bajar la mirada y ajustarte a las condiciones de la vida.

El resultado de tu proceso de aprendizaje no es el oro al final del arcoíris, sino en un orden tranquilo y sin obstáculos y el conocimiento a través del cual tu alma encuentra la compostura y vuelve al lugar que le corresponde.

Horóscopo de Acuario para hoy: 23 de junio 2023

ACUARIO: No quieres aceptar el paso de una fase segura. El crecimiento se ha retrasado mucho y es tiempo de que salgas del cascarón. Tu protección podría haberse abierto desde afuera porque tienes demasiado miedo de elegir dejar tus estrechos límites. Ya sabes que tu alma tiene grietas profundas, necesitas dar a luz algo nuevo.

Un cierto tema en tu vida ha envejecido. Tu camino implica ir picoteando las piezas restantes de la concha, y eso demanda mucha fuerza y trabajo duro pero ahora sabes que no hay vuelta atrás. Has salido de la cáscara y hace frío afuera. Pero sabes que todo eso es parte de convertirte en un adulto. El tiempo te dará fuerza, el alma hará crecer sus “plumas”. Y esto, de acuerdo a Platón, es lo más importante que puede suceder.

Horóscopo de Piscis para hoy: 23 de junio 2023

PISCIS: Sueño de Amor. Estás atrapado en la ilusión de una relación. Tu anhelo envenena la tierra fértil de tu alma. Cierras los ojos ante la soledad y continuamente tejes una alfombra mágica que no puede llevarte ni mantenerte caliente. La desilusión te espera en el camino que tienes en frente. Tus anhelos de amor y pareja es solo una zanahoria ante la nariz (del burro) que está destinada a motivarte y ofrecerte crecimiento. Ahora sabes que el deseo incumplido tiene un propósito específico.

Te permite sentir las cosas que extrañas y te impulsa a buscarlo en el mundo. Esto te pone en el camino secreto de la vida: que todos somos parte de un todo más grande y dolorosamente extrañamos la unidad.

