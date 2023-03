Horóscopo hoy 7 de marzo 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 7 de marzo 2023

ARIES: Ciertos alimentos y condimentos te perjudican. Debes evitarlos, especialmente fuera de casa. Por este motivo, podrías tener algún problema estomacal. En este momento, lo que menos te interesa es iniciar una relación con una persona así de negativa, por mucho que te guste. Respecto a tu familia, habrá alguien que te pida un consejo.

El Dos de Oros me dice que debes apostar por la continuidad en el trabajo y no pretendas que las cosas cambien de un día para otro. El tres y el azul te van a dar suerte en los juegos de azar. Hoy día de la luna de gusano.

Horóscopo de Tauro para hoy: 7 de marzo 2023

TAURO: Tienes problemas con la circulación sanguínea y por ello sentirás un poco hinchadas las piernas. Procura mejorar tu alimentación y, sobre todo, deberías hacer un poco más de deporte. Si estabas triste, ahora tendrás motivos para estar más que alegre. Si tienes una relación estable, debes aprovechar el paso positivo de Marte en tu signo. Te motivará y las relaciones íntimas serán mucho más pasionales. Ten mucho cuidado si no te quieres quedar embarazada.

Llevas un tiempo con una gran actividad social, algo que te lleva a tener más gastos de los habituales. Será mejor que te controles, ya que tu economía no está muy bien.

Horóscopo de Géminis para hoy: 7 de marzo 2023

GÉMINIS: Los cambios bruscos de temperatura afectan mucho a los oídos. Procura cuidarte un poco más y al menor síntoma, acude a un especialista. Toma más vitamina C, favorecerá tus defensas. Si llevas tiempo sin una pareja fija, aprovecha la influencia del Sol en tu signo porque aunque vas a seguir así, conocerás a gente muy divertida e interesante. Si tienes pareja, la relación será increíble y la complicidad, total.

Debes procurar llevarte bien con los compañeros de trabajo. Céntrate en lo que haces y sigue la misma línea que marca hasta ahora tu trayectoria profesional. El número cinco y la ropa de color amarillo te darán suerte.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 7 de marzo 2023

CÁNCER: Tomar algún digestivo después de comer te evitará problemas estomacales. No hagas excesos en la mesa, y retoma los hábitos saludables. Tu estado de ánimo es bastante bueno.

Gracias a Júpiter tu corazón se sentirá más romántico y cariñoso de lo habitual. Esto hará que la relación con tu pareja sea perfecta. Aprovecha para vivir los momentos de intimidad a tope. Si tu corazón no tiene dueño, será mejor que no te metas en medio de una relación, porque la única perjudicada serás tú.

En el trabajo estás en un momento en el que debes conformarte con lo que hay, relajarte y no tomarte todo tan a pecho.

Horóscopo de Leo para hoy: 7 de marzo 2023

LEO: Los astros te favorecen y tu salud es buena, pero puedes tener dolores de cabeza debido a los cambios de temperatura. Tu estado de ánimo va a ser muy optimista, ya que has estado bastante preocupada por un asunto familiar que se ha resuelto bien.

Si tienes pareja, debes estar más cariñosa y mimarla más, ya que después de tanto tiempo juntos está pasando una mala racha y te necesita más que nunca. Si tienes entre manos algún negocio o alguna venta, debes leer muy bien la letra pequeña antes de tomar decisiones. De esta manera evitarás problemas. Los números impares y los colores claros te darán suerte.

Horóscopo de Virgo para hoy: 7 de marzo 2023

VIRGO: Te preocupa mucho tu imagen y tu estética. No te vas a perder ninguna terapia nueva para sentirte perfecta. No te olvides de beber mucha agua y descansar todo lo que puedas. Vas a recibir un regalo de una persona de la que hacía tiempo que no sabías nada. Será toda una sorpresa y hará que retomes la relación de amistad o sentimental que teníais.

Dile todo lo que sientes a esa persona. Una discusión por temas económicos te enfrentará a tu familia política. En el trabajo parece que todo se retrasa y esto te hace perder la ilusión por seguir consiguiendo triunfos. Habla con tu superior.

Horóscopo de Libra para hoy: 7 de marzo 2023

LIBRA: Parece que Saturno te puede traer desarreglos intestinales o retención de líquidos. Cuídate y abrígate si sales por la noche. Tu estado de ánimo será bastante bueno, aunque vas a tener ganas de estar solo y quedarte en casa. No debes discutir sin motivos con tu pareja, ya que esto hace que la relación se desestabilice.

Habla de tus sentimientos y todo mejorará. Respecto a tu familia, decirte que te van a dar una noticia que te hará muy feliz. Seguramente la familia crezca. A veces, las relaciones con los compañeros no son fáciles, céntrate en lo tuyo e intenta llevarlo lo mejor posible. El número tres y el color blanco te darán suerte.

Horóscopos del mes de marzo de 2023 con Padme Vidente

Horóscopo de Escorpio para hoy: 7 de marzo 2023

ESCORPIO: Este día no te vas a sentir demasiado bien, puedes tener molestias en las articulaciones. Todo es debido a que llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio y en el momento que haces algún esfuerzo te resientes. Te voy a dar una buen noticia: si llevas tiempo sin pareja, la Luna de gusano va a hacer que resurjan nuevas ilusiones, lo que te puede llevar a conocer nuevos amigos. La semana pasada vivías un bache con tu pareja, pero gracias a la comunicación todo irá mejorando.

Tendrás mucha suerte en los viajes imprevistos por temas de trabajo y conocerás a gente que te puede favorecer en temas laborales y para entablar nuevas relaciones.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 7 de marzo 2023

SAGITARIO: Aunque has pasado un catarro, ahora no te puedes quejar, ya que gozas de buena salud y tu estado de ánimo es inmejorable; te sientes con fuerza y ganas de hacer deporte. Este día los astros te llevan a vivir días muy felices con esa persona que estás conociendo. No debes correr, pero sí tomar la iniciativa y disfrutar de la pasión. Debes procurar tener más encuentros con tu familia, porque a su lado te sientes feliz y con mucha energía.

Durante estos días, la evolución lunar te favorece en todo lo relacionado con el dinero. Tu economía es buena y en el trabajo todo te sale bien. Aprovecha este buen momento.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 7 de marzo 2023

CAPRICORNIO: El Sol te marca con una fuerza como hace tiempo que no lo hace. Esto hace que tu vitalidad sea envidiable. De lo único que tienes que preocuparte es de cuidarte y no recaer en el dolor de cabeza que te ha tenido unos días baja de forma. Llevas tiempo sin que tu corazón esté ocupado, pero te gusta estar así algún tiempo. Esto no quiere decir que no te quieras divertir. Vas a aceptar todas las invitaciones que te hagan tus amigos para hacer algún viaje. Si tienes pareja, debes organizar algo divertido con ella.

En el trabajo estás contento, has conseguido lo que te proponías y es el momento de celebrarlo. El nueve y el verde te darán suerte.

Horóscopo de Acuario para hoy: 7 de marzo 2023

ACUARIO: Podrás notarte congestionado. Esto puede ser consecuencia de un resfriado debido a los cambios de temperatura. Toma jugo de naranja cada mañana. Si te encuentras sin pareja, no debes confundir el afecto de un amigo con una posible relación. La carta del Dos de Copas me muestra que puedes tener problemas con un familiar por culpa de la firma de unos papeles. Debes dejarte asesorar por un experto para evitar disgustos.

Los astros no te favorecen y corres el riesgo de perder algo personal por un despiste, lo que te provocará un gran disgusto. Si tienes un negocio propio, ahora es un buen momento para ampliarlo.

Horóscopo de Piscis para hoy: 7 de marzo 2023

PISCIS: Si sientes molestias, debes consultarlo cuanto antes con el médico. Tienes que intentar relajarte, ya que esta temporada de estrés te está pasando factura. Tienes fama de tener genio, pero siempre te toca ceder ante la familia o tu pareja y se acaban aprovechando de ti. Debes ponerles en su lugar. No rechaces ninguna invitación de tus amigos porque un poco de diversión no te vendría nada mal.

Aunque tu economía ha mejorado en los últimos meses, debes tener prudencia porque en un futuro cercano vas a tener que hacer frente a un pago.

