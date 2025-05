Aleks Syntek dice que “cuidó" a Shakira de niña y responde a críticas por su foto

Nadie puede negar que Aleks Syntek es uno de los cantantes más talentosos de nuestra época; sin embargo, también es uno de los más controversiales pues se ha visto envuelto en un sin fin de polémicas, desde sus comentarios inapropiados en redes sociales hasta sus opiniones despectivas sobre otros géneros y artistas.

En este sentido, el famoso fue nuevamente criticado luego de que compartiera una foto junto a Shakira, pues en ocasiones anteriores había hablado mal de la artista colombiana por todos los proyectos musicales que esta realizó tras haberse separado de Gerard Piqué.

¿Qué dijo Aleks Syntek ante las críticas en su contra?

El intérprete de “Sexo, Pudor Y Lágrimas” explicó que siente mucha admiración y respeto hacia Shakira, independientemente de su opinión sobre el tour de “Las Mujeres Ya No Lloran”, pues fue el propio cantante quien dijo que nadie debería juzgarlo ya que conoce a la colombiana desde que era una niña.

“Yo a Shakira la conocía de niña, fui parte de la fundación, conviví con sus papás, la cuidé, somos buenos amigos... yo no me ofendería”, acusó Syntek al asegurar que él no se sentiría mal si la intérprete de “Antología” revelara que disfruta más de sus canciones de antes que de las de ahora, o viceversa.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, el famoso aseguró que él se acercó a donde estaba ‘Shaki’ debido a que conocía a los músicos, pues es talento que trabajó junto a él anteriormente, y que fue la originaria de Barranquilla la que se acercó a saludar diciéndole que se conservaba joven a pesar de los años.

❌ La hipocresía de ALEKS SYNTEK 😏😒



Si no te hace feliz la música de SHAKIRA que haces yendo a su concierto en CDMX



Eres un incongruente e hipócrita SYNTEK‼️#AleksSyntek #Shakira #hipocrita #incongruente #estadiognp #lmynlworldtour #LMYNLWorldTourCDMX #ShakiraEnMexico pic.twitter.com/N1ulDpGBs8 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 30, 2025

¿A Aleks Syntek no le gusta la música de Shakira?

En una entrevista para el ‘Podcast Más Pedido’ realizada en el año 2024, el cantante dijo que no le agradan los nuevos proyectos musicales de Shakira, especialmente aquellos que hablan de su ruptura con el exfutbolista del Barcelona, pues podrían afectar a sus hijos, además de que reconoció que prefería la etapa de “Pies Descalzos” de la artista, disco que se lanzó en 1995.