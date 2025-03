Horóscopo hoy jueves 20 de marzo de 2025: Predicciones de amor, salud y dinero

Hoy, jueves 20 de marzo de 2025, los astros han preparado algo muy especial para ti, por eso debes conocer la fortuna que vas a tener en el amor, trabajo y dinero. Este es el horóscopo.

Horóscopo de Aries para hoy: 20 de marzo de 2025

ARIES: Este jueves las energías de los astros te empujarán hacía lo inesperado, por lo que algo que parecía seguro podría desmoronarse, pero no te lo tomes tan personal, a veces, es necesario que ciertas estructuras caigan para que algo nuevo florezca. Este día abraza el cambio, aunque pueda que llegue disfrazado de caos.

¡Descubre qué le depara a tu horóscopo esta semana con Mika Vidente! [VIDEO] Recibimos en el foro de VLA Fin De Semana a Mika Vidente, para compartirnos las predicciones de nuestro horóscopo.

Horóscopo de Tauro para hoy: 20 de marzo de 2025

TAURO: Las ondas energéticas de este día te llaman a solar el centro el control, así que no te aferres demasiado a lo que crees seguro, porque podrías perder la oportunidad de descubrir camino más prósperos. En este sentido, los astros te piden dejar fluir y confiar en tu instinto, permítete que las buenas vibras fluyan hacia ti.

Te puede interesar: Los signos del zodiaco que mejor gestionan el dinero

Horóscopo de Géminis para hoy: 20 de marzo de 2025

GÉMINIS: Hoy todas las palabras que salgan de tu boca serán tus aliados, pero también tus pruebas, y es que, el poder de tu voz está en su punto más alto, así que úsalo con sabiduría y no para meterte en problemas. Por otra parte, Alguien podría acercarse a ti en búsqueda de algún consejo, pero asegúrate de no hablar desde la prisa y si no tienes tiempo, sé honesto y no ofrezcas algo que no puedes hacer.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 20 de marzo de 2025

CÁNCER: La Luna de este jueves te llama a mirar hacia tu interior, a escuchar esa voz que muchas veces ignoras. En este sentido, un recuerdo podría revelarte algo importante, así que no descartes todos tus pensamientos curiosos que salgan de tu mente este día. Presta a atención a lo que te conmueve hoy.

Horóscopo de Leo para hoy: 20 de marzo de 2025

LEO: El fuego de tu signo está fuerte este jueves y a pesar de que sea algo bueno, también es importante que tengas cuidado, porque el que juega con fuego, termina quemándose. En este sentido, hoy es un día para activar con humildad y abrirte a aprender de quien menos esperas.

Horóscopo de Virgo para hoy: 20 de marzo de 2025

VIRGO: La energía de este día te pide que observes con detalles y sobre todo que no ignores los mensajes que lleguen por mínimos que sean, ya sea un número repetido, una frase o expresión que escuches varias veces en el transcurso del día, una coincidencia, lo que sea, nada es por casualidad. El universo te habla a través de susurros, así que afina tus oídos.

Te puede interesar: Los signos que son el alma de la fiesta por su carisma

Horóscopo de Libra para hoy: 20 de marzo de 2025

LIBRA: Hoy, los espejos del destino te mostrarán algo que quizás no querías ver. De acuerdo con los astros, puede ser un reflejo propio o algo que otros proyectan sobre ti. Es importante que lo aceptes, pues solo conociendo la sombra se puede abrazar la luz. Recuerda que la claridad siempre llega cuando te atreves a mirar en lo más profundo de tu ser.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 20 de marzo de 2025

ESCORPIO: Hay emociones que buscan salir y este día es para dejar de reprimir todo aquello que no te gusta, así mismo, de limpiar tu energía y dejar espacio para lo nuevo que está por venir. Es importante sacar todo aquello que te tiene atado al paso para encontrar tu verdadera fuerza interior y comenzar aprovechar las oportunidad que se te presentan.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 20 de marzo de 2025

SAGITARIO: Si este día te sientes inquieto/a, es una señal de que tu espíritu busca expandirse a lo desconocido, es decir, de salir de tu zona de confort. En este sentido, es muy probable que una conversación te lleve hacia un nuevo despertar en tu interior. Las estrellas te piden que sigas la ruta de tu curiosidad, pues te mostrará el camino correcto hacia tus verdaderas pasiones.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 20 de marzo de 2025

CAPRICORNIO: La energía de la tierra te pide paciencia y es que hoy puede que las cosas no vayan al ritmo que esperas. En este sentido, es importante que entiendas que la quietud también tiene cosas que enseñarte. Recuerda, el tiempo es un aliado siempre y cuando seas cómo usarlo a tu favor.

Horóscopo de Acuario para hoy: 20 de marzo de 2025

ACUARIO: Tu mente estará cargada de visiones y posibilidades, sin embargo, no todas serán para ti, es decir, hoy es un día para discernir y separar lo imaginario con lo real. Si bien no todo lo que brilla es oro, tampoco todo lo oscuro es sombre. Este jueves confía en tu intuición.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los signos del zodiaco más magnéticos?

Horóscopo de Piscis para hoy: 20 de marzo de 2025

PISCIS: Tus emociones te querrán arrastras hacia las profundidades, tal vez sea bueno no luchas contra ellas, pues ahí podrás descubrir verdades que has estado pasando por alto. En este sentido, una señal o un mensaje podría llegarte en este proceso de reflexión, así que no temas en sumergirte porque solo quien se atreve a bucear descubre los tesoros del alma.