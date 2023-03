Horóscopo mensual Cáncer, marzo de 2023 con Padme Vidente

Iniciamos el tercer mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de marzo 2023!

Cáncer: Ya es momento de buscar un nuevo hogar, quizá no te has sentido como tú quisieras y no es tu culpa. Necesitas habitar en un lugar con luz y aire puro. Cambia de ambiente. Parece que alguien con pareja te pretende. Esta persona está confundida, quiere tu amor pero no es capaz de dejar a la otra persona, cuidado con entrar en triángulos amorosos.