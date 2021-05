Horóscopo mensual Capricornio, mayo de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el quinto mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de mayo 2021!

Capricornio: Momento de que aprendas a ser generoso. ¿Con quién has sido bastante tacaño a parte de ti? Que si no tienes tiempo, que si te acabo la tinta para el mensaje, que no tienes carrete para un audio. ¡No! Fuera pretextos y empieza a tomar esas riendas y a hacerte responsable y, sobre todo, eso te va a dar mucha experiencia para que, por supuesto, el siguiente mes que estás esperando, ese dinerito que requieras comience a verse reflejado ya ahorita.