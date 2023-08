Horóscopo mensual Escorpio: ¿Qué le depara a tu signo en agosto 2023?

Escorpio, el signo más aguerrido, impaciente, impulsivo y apasionado del zodiaco, ya tenemos para ti las predicciones mensuales de este mes, ¿quieres saber cómo te va a ir en el amor, el dinero y la salud? Entonces checa los horóscopos de agosto 2023.

La vida es como una montaña rusa, a veces podemos estar arriba, disfrutando de hermosas vistas, y a veces nos toca abajo, viendo el mundo real, a ti, generalmente te toca estar abajo, y tienes que luchar mucho para subir, sin embargo, este mes de agosto será muy importante porque recibirás una bendición desde muy arriba.

Gracias a tu energía has llegado lejos, pero no te dejes, no te límites y ve por más, si hay algo que en la astrología se te reconoce es tu perseverancia cuando quieres algo, pero al ser Escorpio un signo tan apasionado, puedes perder de vista muchas otras cosas por enfocarte solo en una, tendrás que tener mucho cuidado con eso y reconocer siempre cuando te has equivocado.

¿Cómo le irá a Escorpio en el amor en agosto 2023?

Atención Escorpio, este en verdad es un llamado de atención, eres una persona que siente mucho, que cuando ama se deja ir con todo y vive cada momento como si fuera el último, pero esa intensidad no todos tienen la capacidad de comprenderla, así que tienes de 2, o tratas de limitar tu afecto o comienza a considerar que mereces a alguien que te ame tanto como tú, o al menos de la forma en que te gusta, y ojo con los celos.

¿Cómo le irá a Escorpio con el dinero en agosto 2023?

La predicción del horóscopo para agosto 2023 dice que al siguiente mes podrías estar enfrentando algunas crisis económicas, compartir con los demás está bien, pero no lo des todo, tienes que pensar en el Escorpio del futuro, no dejes que el amor te ciegue y preocúpate más por tu futuro financiero.

¿Cómo le irá a Escorpio en la salud en agosto 2023?

Tienes que empezar a hacer más ejercicio pero no teniendo en mente bajar de peso, sino sentirme con más fuerza, más ligero, además, eso te ayudará a liberar los momentos de estrés en los que te sumerjas, así no le vas a dejar todo el peso a tu pareja, la vida es un equilibrio.