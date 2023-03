Horóscopo mensual Géminis, marzo de 2023 con Padme Vidente

Iniciamos el tercer mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de marzo 2023!

Géminis: Más paciencia con tu familia. Te tocará tolerar a ciertos amigos, no te desesperes. Sigues algo perdido en cuanto a tu labor o lo que quieres. Este mes todo se aclara, encontrarás una forma de hacer tu propio camino, recuerda que los sueños son sueños, haces muchas ideas en la cabeza y no realizas nada por cumplir tus metas. Ocúpate de resolver y no solo de imaginar.