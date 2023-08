Horóscopo mensual Géminis: ¿Qué le depara a tu signo en agosto 2023?

¿Vamos Géminis, quieres saber qué esperar del amor, la salud y el dinero para este mes? Entonces tienes que conocer las predicciones del horóscopo de agosto de 2023 para tu signo del zodiaco, no dejes que el destino te sorprenda, tú sorpréndelo a él y sigue haciendo magia, porque los próximos 30 días estarán llenos de alegrías para ti.

El mes de agosto llega con maravillosas sorpresas para los géminis, y es que en esta segunda mitad del año, el universo les va a hacer un regalo espiritual que les brindará la paz que tanto habían ansiado, pero ¡ojo!, no todo será miel sobre hojuelas, hay que recordar que Venus está retrógrado en Leo, lo que impacta directamente a los signos del aire –Géminis, Libra y Acuario–, en temas de comunicación y conexiones con los demás.

Los gemelos del zodiaco se caracterizan por ser muy hábiles y salir bien librados de cualquier situación en la que se encuentren, pues bien, este mes será la ocasión perfecta para poner a prueba ese talento, y es que las predicciones del horóscopo dicen que en estas semanas les va a costar mucho comunicarse, y mientras en algunas cosas les va a ir mejor que nunca, en otras la historia no será la misa.

¿Cómo le irá a Géminis en el amor en agosto 2023?

La predicción del horóscopo de agosto 2023 para tu signo, indica que en el amor, este simplemente no será tu mes, ese retrógrado en Leo hará que no puedas comunicarte con tu pareja, y en consecuencia ella tampoco contigo, puede que en estas semanas lleguen a pensar incluso en darse un tiempo porque de pronto no hay ni para atrás ni para adelante, lo mejor es no forzar nada y tratar de sobrevivir hasta septiembre, que es cuando la temporada terminará por fin.

No obstante, el amor de pareja no es el único, también está el propio, y en ese caso te vas a llenar de un cariño sin igual, por fin vas a conseguir esa calma que deseabas, vas a poder aclarar tu mente, a ordenar tu vida, y sobretodo, vas a valorarte más, ese es el regalo que el universo te preparó este mes.

¿Cómo le irá a Géminis con el dinero en agosto 2023?

El amor propio del que serás protagonista en este mes, te va a llevar a lograr cosas grandes, tu creatividad va a fluir, vas a saber cómo, cuándo y por qué tienes que hacer las cosas y entenderás qué te conviene más, al final, todo esto te ayudará a generar dinero extra, pues si decides poner un negocio o emprender en algo te va a ir muy bien; vas a tener mucha conciencia sobre ti y tus proyecciones económicas, aprovecha para hacer algo útil que destaque tus habilidades intelectuales.

¿Cómo le irá a Géminis en la salud en agosto 2023?

Este boom de energía que te va a llegar desde las estrellas, el horóscopo indica que beneficiará mucho a tu salud mental, justo porque te dará paz, pero no quieras volar cuando apenas estás aprendiendo a caminar, todo a su tiempo, si comienzas a llenarte de actividades vas a regresar al periodo de estrés que como ya sabes, siempre te afecta física y psicológicamente.