Horóscopo mensual Piscis: ¿Qué le depara a tu signo en agosto 2023?

¿Quieres saber qué te depara el destino este mes de agosto de 2023? Entonces lee con mucha atención, que aquí encontrarás las predicciones del horóscopo en la salud, el dinero y el amor de los próximos 30 días para el signo de Piscis, sorprende al destino y hazte de un mejor futuro.

Al ser un signo de agua, tu forma de vida es a través de las emociones, decides y actúas de acuerdos lo que sientes, a lo que tu intuición te marca y a veces pensando en lo que otros sientan, pero en este mes tendrás que tener más cautela con eso, porque Venus está retrógrado en Leo, y eso hace que las relaciones personales estén tensas, así que es mejor actuar desde la lógica.

Invocando al Arcángel Jofiel para los problemas legales

Entonces, ¿qué debes hacer, qué puedes esperar? Aquí te dejamos las predicciones para tu signo de este mes, el horóscopo indica que tendrás algunas buenas noticias, pero otras te podrían amargará las semanas, si eso pasa, sé consciente de que no hay mal que por bien no venga.

¿Cómo le irá a Piscis en el amor en agosto 2023?

En este mes de agosto, el horóscopo dice que tendrás muchos roces y problemas con los signos de Escorpio y Cáncer, que al igual que tú suelen ser impulsivos, esto provocará también que tus relaciones de pareja estén al punto de quebrar, si no quieres perder a tu alma gemela tendrás que hablar de lo que sientes y las cosas que te generan inseguridad, acuérdate que al que no habla Dios no lo oye.

¿Cómo le irá a Piscis con el dinero en agosto 2023?

No es novedad que tus emociones estén todo el tiempo a flor de piel, pero este mes tendrás que dejar de tomar decisiones por la intuición y en su lugar usarás la lógica, hay una propuesta laboral o de crecimiento profesional que podría ayudarte a expandir tus horizontes, pero al principio hará que las presiones de dinero se hagan evidentes, es por eso que tendrás que pensar muy bien qué es lo que te conviene más en el presente y a largo plazo, la decisión no es fácil, piensa muy bien antes de decidir.

¿Cómo le irá a Piscis en la salud en agosto 2023?

Ojo para las mujeres de Piscis, que si buscan embarazo se les va a dar, si no quieren hacer crecer a la familia, es mejor cuidarse, también conviene hacerse una revisión, porque los niveles hormonales andan un poco alterados, en el caso de los hombres, es prudente que comiencen a cuidar más las partes de su cara, ya sea la boca o los ojos, que podrían estar adquiriendo alguna bacteria o infección.