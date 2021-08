Horóscopo mensual Sagitario, agosto de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el octavo mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de agosto 2021!

Sagitario: El día de hoy el Universo nos dice que des un paso hacia atrás, y si no te gusta porque te han dicho que para atrás ni para tomar impulso, quédate en pausa, va a ser un mes en el cual tienes que aprender a confiar en lo que te late y no en lo que te gusta, deja el confort de un lado, no todo se te va a dar tan apresuradamente, tienes que ver donde tienes que hacer estos acomodos cósmicos y sobretodo con la lluvia de meteoritos empezar a utilizarlo a tu favor.

