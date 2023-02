Horóscopo mensual Virgo, febrero de 2023 con Padme Vidente

Iniciamos el segundo mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de febrero 2023!

Virgo: Eres muy perfeccionista y orgulloso. Estas actitudes no te traerán nada bueno, sé paciente o no lograrás enfocarte en tus proyectos. Estás bastante ocupado en tus asuntos que dejas de lado a tu pareja, no todo es trabajo ni dinero, si no cambias tus malas actitudes, podrías perder al verdadero amor de tu vida. La familia siempre está para ti, no confíes en nadie más que ellos.