Horóscopo para este 29 y 30 de noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este último fin de semana de noviembre de 2025.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal durante las jornadas del 29 y 30 de noviembre de 2025

Durante el último fin de semana de noviembre, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodiaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el sábado te impulsa a socializar y buscar ideas novedosas, mientras el domingo la luna en Aries te invita a bajar el ritmo y escuchar lo que tu intuición viene señalando desde hace días.

: el sábado te impulsa a socializar y buscar ideas novedosas, mientras el domingo la luna en Aries te invita a bajar el ritmo y escuchar lo que tu intuición viene señalando desde hace días. Tauro : el sábado la luna activa inquietudes profesionales y te impulsa a replantear metas. El domingo la energía ariana favorece vínculos más cálidos y momentos de calma emocional que necesitas.

: el sábado la luna activa inquietudes profesionales y te impulsa a replantear metas. El domingo la energía ariana favorece vínculos más cálidos y momentos de calma emocional que necesitas. Géminis : el fin de semana abre espacio para ampliar tu visión. El sábado favorece aprendizajes y conversaciones estimulantes. El domingo llega una energía más introspectiva que te lleva a ordenar prioridades internas.

: el fin de semana abre espacio para ampliar tu visión. El sábado favorece aprendizajes y conversaciones estimulantes. El domingo llega una energía más introspectiva que te lleva a ordenar prioridades internas. Cáncer : el sábado puedes sentir necesidad de independencia emocional, mientras que el domingo la luna en Aries armoniza tu sensibilidad y facilita conexiones profundas, especialmente en temas espirituales o creativos.

: el sábado puedes sentir necesidad de independencia emocional, mientras que el domingo la luna en Aries armoniza tu sensibilidad y facilita conexiones profundas, especialmente en temas espirituales o creativos. Leo : el sábado la energía acuariana activa tus relaciones y genera conversaciones importantes, mientras que el domingo la luna te lleva a dejar fluir lo que no puedes controlar y enfocarte en lo esencial.

: el sábado la energía acuariana activa tus relaciones y genera conversaciones importantes, mientras que el domingo la luna te lleva a dejar fluir lo que no puedes controlar y enfocarte en lo esencial. Virgo : el sábado te impulsa a mejorar rutinas o sistemas, pero también a flexibilizar ante imprevistos. El domingo puedes profundizar dinámicas de pareja o asociaciones que requieren equilibrio emocional.

: el sábado te impulsa a mejorar rutinas o sistemas, pero también a flexibilizar ante imprevistos. El domingo puedes profundizar dinámicas de pareja o asociaciones que requieren equilibrio emocional. Libra : el sábado es ideal para creatividad, planes sociales o colaboraciones, mientras que el domingo te guía a cuidar tu bienestar físico y emocional, atendiendo señales que venías postergando.

: el sábado es ideal para creatividad, planes sociales o colaboraciones, mientras que el domingo te guía a cuidar tu bienestar físico y emocional, atendiendo señales que venías postergando. Escorpio : el sábado la luna en Piscis puede generar cambios en el ambiente familiar o en tus rutinas y el domingo la vibra ariana nutre tu inspiración, creatividad y capacidad para profundizar en tus emociones.

: el sábado la luna en Piscis puede generar cambios en el ambiente familiar o en tus rutinas y el domingo la vibra ariana nutre tu inspiración, creatividad y capacidad para profundizar en tus emociones. Sagitario : el sábado puedes tener conversaciones decisivas, mientras que el domingo debes centrarte en el hogar, las raíces y lo que te proporciona verdadero sostén emocional.

: el sábado puedes tener conversaciones decisivas, mientras que el domingo debes centrarte en el hogar, las raíces y lo que te proporciona verdadero sostén emocional. Capricornio : el sábado favorece ajustes financieros o decisiones prácticas y el domingo puedes suavizar las tensiones internas, permitiéndote comunicarte desde un lugar más sensible y reflexivo.

: el sábado favorece ajustes financieros o decisiones prácticas y el domingo puedes suavizar las tensiones internas, permitiéndote comunicarte desde un lugar más sensible y reflexivo. Acuario : el sábado puedes sentir claridad, impulso y capacidad para iniciar algo propio, mientras que el domingo te invita a cuidar tu energía, descansar y procesar emociones en silencio.

: el sábado puedes sentir claridad, impulso y capacidad para iniciar algo propio, mientras que el domingo te invita a cuidar tu energía, descansar y procesar emociones en silencio. Piscis: el sábado te lleva a revisar límites y necesidades internas. El domingo, la luna dejando tu signo amplifica tu intuición, sensibilidad y percepción, dando espacio a un renacimiento emocional.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: