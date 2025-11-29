Horóscopo para este 29 y 30 de noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos zodiacales. Estas son sus predicciones para el último fin de semana de noviembre en temas de salud, dinero y amor.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este último fin de semana de noviembre de 2025.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal durante las jornadas del 29 y 30 de noviembre de 2025
Durante el último fin de semana de noviembre, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodiaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: el sábado te impulsa a socializar y buscar ideas novedosas, mientras el domingo la luna en Aries te invita a bajar el ritmo y escuchar lo que tu intuición viene señalando desde hace días.
- Tauro: el sábado la luna activa inquietudes profesionales y te impulsa a replantear metas. El domingo la energía ariana favorece vínculos más cálidos y momentos de calma emocional que necesitas.
- Géminis: el fin de semana abre espacio para ampliar tu visión. El sábado favorece aprendizajes y conversaciones estimulantes. El domingo llega una energía más introspectiva que te lleva a ordenar prioridades internas.
- Cáncer: el sábado puedes sentir necesidad de independencia emocional, mientras que el domingo la luna en Aries armoniza tu sensibilidad y facilita conexiones profundas, especialmente en temas espirituales o creativos.
- Leo: el sábado la energía acuariana activa tus relaciones y genera conversaciones importantes, mientras que el domingo la luna te lleva a dejar fluir lo que no puedes controlar y enfocarte en lo esencial.
- Virgo: el sábado te impulsa a mejorar rutinas o sistemas, pero también a flexibilizar ante imprevistos. El domingo puedes profundizar dinámicas de pareja o asociaciones que requieren equilibrio emocional.
- Libra: el sábado es ideal para creatividad, planes sociales o colaboraciones, mientras que el domingo te guía a cuidar tu bienestar físico y emocional, atendiendo señales que venías postergando.
- Escorpio: el sábado la luna en Piscis puede generar cambios en el ambiente familiar o en tus rutinas y el domingo la vibra ariana nutre tu inspiración, creatividad y capacidad para profundizar en tus emociones.
- Sagitario: el sábado puedes tener conversaciones decisivas, mientras que el domingo debes centrarte en el hogar, las raíces y lo que te proporciona verdadero sostén emocional.
- Capricornio: el sábado favorece ajustes financieros o decisiones prácticas y el domingo puedes suavizar las tensiones internas, permitiéndote comunicarte desde un lugar más sensible y reflexivo.
- Acuario: el sábado puedes sentir claridad, impulso y capacidad para iniciar algo propio, mientras que el domingo te invita a cuidar tu energía, descansar y procesar emociones en silencio.
- Piscis: el sábado te lleva a revisar límites y necesidades internas. El domingo, la luna dejando tu signo amplifica tu intuición, sensibilidad y percepción, dando espacio a un renacimiento emocional.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo