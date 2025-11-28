Horóscopo de hoy viernes 28 de noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo zodiacal en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 28 de noviembre de 2025.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal durante la jornada del viernes 28 de 2025

Hoy, viernes 28 de noviembre de 2025, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada impulsa decisiones rápidas y claridad para avanzar en proyectos personales, favoreciendo que priorices tu bienestar y reorganices tus metas inmediatas.

: la jornada impulsa decisiones rápidas y claridad para avanzar en proyectos personales, favoreciendo que priorices tu bienestar y reorganices tus metas inmediatas. Tauro : la energía del día te invita a ajustar rutinas y a enfocarte en asuntos materiales pendientes, estabilizando aquello que quedó sin resolver en días anteriores.

: la energía del día te invita a ajustar rutinas y a enfocarte en asuntos materiales pendientes, estabilizando aquello que quedó sin resolver en días anteriores. Géminis : la influencia astral activa la comunicación y el intercambio de ideas, promoviendo acuerdos, conversaciones productivas y la recuperación de vínculos que tal vez estaban tensos.

: la influencia astral activa la comunicación y el intercambio de ideas, promoviendo acuerdos, conversaciones productivas y la recuperación de vínculos que tal vez estaban tensos. Cáncer : el cielo favorece la introspección y el orden emocional, permitiendo reconocer límites sanos y canalizar mejor tus necesidades afectivas y familiares.

: el cielo favorece la introspección y el orden emocional, permitiendo reconocer límites sanos y canalizar mejor tus necesidades afectivas y familiares. Leo : el día se inclina hacia la exposición, el liderazgo y el reconocimiento, dándote impulso para mostrar tu trabajo o asumir roles que requieren iniciativa y seguridad.

: el día se inclina hacia la exposición, el liderazgo y el reconocimiento, dándote impulso para mostrar tu trabajo o asumir roles que requieren iniciativa y seguridad. Virgo : la energía apoya la planificación y la eficiencia, ayudándote a simplificar tareas, resolver detalles pendientes y tomar decisiones prácticas que alivian cargas.

: la energía apoya la planificación y la eficiencia, ayudándote a simplificar tareas, resolver detalles pendientes y tomar decisiones prácticas que alivian cargas. Libra : los astros traen armonización y diplomacia, facilitando negociaciones, reconciliaciones o la búsqueda de un equilibrio interno que te devuelve claridad.

: los astros traen armonización y diplomacia, facilitando negociaciones, reconciliaciones o la búsqueda de un equilibrio interno que te devuelve claridad. Escorpio: la jornada activa tu intuición y tu capacidad estratégica, permitiéndote avanzar en procesos internos, cortar con dinámicas desgastantes y fortalecer tu determinación.

la jornada activa tu intuición y tu capacidad estratégica, permitiéndote avanzar en procesos internos, cortar con dinámicas desgastantes y fortalecer tu determinación. Sagitario : la energía favorece la expansión mental, impulsándote a revisar planes, abrirte a nuevas oportunidades y recuperar el entusiasmo.

: la energía favorece la expansión mental, impulsándote a revisar planes, abrirte a nuevas oportunidades y recuperar el entusiasmo. Capricornio : el enfoque del día se dirige a metas profesionales y compromisos, favoreciendo avances concretos y decisiones que consolidan tu estabilidad a largo plazo.

: el enfoque del día se dirige a metas profesionales y compromisos, favoreciendo avances concretos y decisiones que consolidan tu estabilidad a largo plazo. Acuario : el cielo estimula la innovación y la flexibilidad, invitándote a explorar soluciones diferentes para mantener una actitud abierta al cambio.

: el cielo estimula la innovación y la flexibilidad, invitándote a explorar soluciones diferentes para mantener una actitud abierta al cambio. Piscis: la influencia del día impulsa la sensibilidad, permitiéndote comprender situaciones desde un ángulo más intuitivo y tomar decisiones más alineadas con tu bienestar emocional.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: