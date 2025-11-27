La oscura predicción de Mhoni Vidente sobre personalidades famosas

Una vez más, la famosa astróloga Mhoni Vidente sorprende al mundo con sus predicciones relacionadas con personalidades de renombre internacional. En esta oportunidad, tiró sus cartas de Tarot enfocada en la realeza inglesa y ofreció revelaciones impactantes.

Mhoni Vidente siempre logra acaparar la atención con sus predicciones y por hablar sobre diferentes temas que atañen a la realidad de varios países y famosos. Ahora, sorprendió a sus adeptos al hablar sobre Meghan Markle, el príncipe Harry, Kate Middleton y el príncipe Guillermo.

¿Qué reveló Mhoni Vidente sobre la realeza inglesa?

Las primeras revelaciones que la famosa astróloga lanzó estuvieron enfocadas en Meghan Markle y el príncipe Harry. Sobre ellos afirmó que en breve darán inicio a los trámites para su divorcio, un proceso que no será en los mejores términos y que demandará bastante tiempo.

“Será uno de los divorcios más comentados de la historia de la monarquía inglesa”, sentenció Mhoni Vidente, dejando en claro que el mundo seguirá expectante esta separación.

¿Infidelidad del príncipe Guillermo?

En su lectura del Tarot, Mhoni Vidente confirmó que el príncipe Guillermo le fue infiel a Kate Middleton. La astróloga cubana remarcó que “Kate acaba de pasar uno de los cánceres más agresivos” y que ahora debe enfrentar un nuevo duro presente porque “trae problemas con William porque anda saliendo con una de las mejores amigas”.

Según reveló la tarotista, el príncipe Guillermo mantuvo una relación con Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, quien es la mejor amiga de Kate Middleton. Esta infidelidad se habría dado mientras la princesa de Gales libraba la dura batalla contra un cáncer de ovario de grado IV por lo que, para Mhoni Vidente, habrá divorcio pronto.