Horóscopo semanal Aries del 1º al 7 de noviembre con Padme Vidente

Domingo 1º de noviembre

Este día te ayuda a contener tu voluntad para cumplir las promesas que deseas manifestar, no esperes otro mes más.

Recuerda hacer tu ritual de la torta de la abundancia.

Lunes 2 de noviembre

Tienes planes para el futuro y queremos decirte que si esto es lo que quieres, hazlo, pero esta vez no pongas excusas.

En cuanto a tu salud, nada puede hacer que te relajes inmediatamente, pase lo que pase, sabes cómo mantener tus actividades diarias a través del ejercicio.

Martes 3 de noviembre

Este mes tu amuleto de la suerte es la tortuga cósmica, puede brindarte estabilidad y ayudarte a tener más confianza al tomar decisiones, especialmente en situaciones que requieren precaución.

Miércoles 4 de noviembre

Este será un buen momento para trabajar solo, especialmente para estudiar o meditar. Controla esos impulsos. Tu número de la suerte 8976.

Jueves 5 de noviembre

Tu hada Rosetta sabe es impetuosa, por eso, un corazón noble hará que las personas que realmente te conocen confíen en ti bajo cualquier circunstancia.

Viernes 6 de noviembre

No hay muchas dudas sobre si volverás a cometer un error todos los días. Deshazte de los miedos que te atacan todos los días y luego inténtalo. Recibirás una gran sorpresa. Recuerda, si no lo intentas, no sabrás lo que sucederá. Si tienes pareja, ¿qué tal una cena romántica?

Sábado 7 de noviembre

En este caso, mostrarás el sentimiento que te niegas a admitir, no muestres una actitud indiferente, muestra tus emociones, el amor de tus sueños se hará realidad. Habla en voz alta y obtendrás una respuesta positiva.