Horóscopo semanal del 27 de diciembre al 2 de enero con Padme Vidente

Domingo 27 de diciembre

Aries:

Así mismo, la energía del Trino Venus – Quirón, podría proyectar algunas inseguridades en tu vida.

Tauro:

Será un día de reuniones importantes, de alianzas y nuevos comienzos que te sirven para conseguir lo que realmente deseas.





Géminis:

No es momento de comentar las cosas, estás generando envidia, recuerda que del plato a la boca se cae la sopa.

Cáncer:

Así es, muchos cambios, nuevos comienzos y renovaciones, así que ten mucha calma, todo será para algo mejor.

Leo:

Cuídate el corazón. La salud es muy importante y tú has tenido problemas emocionales y tristeza, por lo que podría afectarte. ¡Cuidado!





Virgo:

Sabes que debes cultivar mejor el tema del bienestar personal, momento para comenzar a cultivar una nueva rutina.

Libra:

Recuerda que las emociones son todo, por eso es indispensable que cuides tu paz y tranquilidad. ¡Cuida tus impulsos!

Escorpio:

La energía de la Luna en el signo zodiacal Tauro, podría ser un suceso clave que te lleve a valorar mejor tu creatividad, inspiración y motivación.

Sagitario:

Ten mucho cuidado con las decisiones relacionadas con tus finanzas, ten demasiada paciencia.

Capricornio:

Recuerda que son momentos para que escuches con cuidado el consejo de las personas que te rodean.

Acuario:

Muchas cosas positivas en tu camino se acercar debido a un proyecto que tienes, pero recuerda tomar todo con tranquilidad.

Piscis:

Con la energía de Quirón directo en el signo zodiacal Aries, estarás analizando muchas cosas relacionadas con tus heridas.

Lunes 28 de diciembre

Aries:

Tu decreto para cerrar el año: “Yo te traigo aquí y ahora espiritualmente para darte gracias. Gracias por los momentos tan hermosos que pasamos, por las risas y el llanto, la alegría y el amor que pasamos juntos. Gracias 2020 por lo aprendido”.

Tauro:

Tu decreto para cerrar el año: “Te doy las gracias por todo lo que vivimos, por todos los aprendizajes y por compartir tu alma conmigo”.

Géminis:

Tu decreto para cerrar el año: “Hoy recojo en ti toda mi luz, pues me pertenece, recojo toda vibración mía y me es devuelta por orden divina, te quito mi felicidad, te quito mi amor, te quito los recuerdos y te dejo limpio de la misma manera que te encontré.”

Cáncer:

Tu decreto para cerrar el año: “Yo purifico y disuelvo todo sentimiento hacia ti; no me perteneces, no te pertenezco y disuelvo todo recuerdo”.

Leo:

Tu decreto para cerrar el año: “Hoy estamos limpios, te pido paz y armonía conmigo, te envuelvo en la poderosa llama violeta y transmuto todo sentimiento de mi hacia ti y de ti hacia mi, convirtiéndolos en pura luz”.

Virgo:

Tu decreto para cerrar el año: “Hoy es otro precioso día sobre la Tierra y vamos a vivirlo con alegría. Estoy dispuesto a liberar las viejas creencias que ya no me sirven”.

Libra:

Tu decreto para cerrar el año: “El perdón es un regalo que me hago. Se me hace fácil y gratificante perdonar”.

Escorpio:

Tu decreto para cerrar el año: “Aunque es posible que no sepa cómo perdonar, me dispongo a comenzar el proceso, sabiendo que encontraré ayuda en todos los aspectos de mi vida”.

Sagitario:

Tu decreto para cerrar el año: “Elijo perdonar a todo aquel que alguna vez haya hecho algo negativo en mi contra”.

Capricornio:

Tu decreto para cerrar el año: “Este es mi día del perdón. Hoy elijo liberarme de todos los resentimientos y heridas”.

Acuario:

Tu decreto para cerrar el año: “Me perdono por todo el daño que hice en el pasado, a mí y a los demás”.

Piscis:

Tu decreto para cerrar el año: “Me alejo del pasado y vivo en este momento con alegría y aceptación”.

Martes 29 de diciembre

Aries:

En este martes, tienes que evitar responder en redes sociales, podría resultarte contraproducente.

Tauro:

Es momento de ir a la acción, los astros te aconsejan que te armes de coraje y fuerzas.

Géminis:

No debes de emocionarte tanto, a veces te podrían traicionar tus sentimientos y tus emociones.

Cáncer:

Tendrás próximamente un regalo o algún beneficio económico, así que agradece por ser tan bendecido.

Leo:

Un evento totalmente inesperado tocará a tu puerta, así que mantente con los ojos bien abiertos a lo que pueda pasar.

Virgo:

Sé agradecido, valor y paga el dinero que te prestaron, uno nunca sabe cuándo las cosas podrían ser al revés.

Libra:

¿Estás preparado para afrontar varios cambios? Porque Júpiter influye para algunos movimientos en tu vida.

Escorpio:

Te estás angustiando demasiado, ya que una situación muy importante para ti no esa avanzando en lo absoluto.

Sagitario:

Después de tanta espera, una situación complicada que tenías comienza a resolverse poco a poco.

Capricornio:

Una vez que reflexiones y medites, podrás eliminar todos los problemas de tu mente y tendrás nuevos pensamientos.

Acuario:

Para ti es un día de mucha alegría, lleno de bondad y demasiado amor, así que ¡aprovéchalo al máximo!

Piscis:

Saturno te invita a la reflexión constante y a mantenernos en la senda moral intachable para salir victoriosos.

Miércoles 30 de diciembre

Aries:

Un perfume de lavanda sería el ideal para concluir el año y recibir el que viene.

Tauro:

Fragancia de vainilla y rosas para potenciar tus cualidades; son elementos demasiado simbólicos.

Géminis:

¡Manos al Cosmos! El aire se mueve a mucha velocidad y en algunas ocasiones se necesita tener un poco de estabilidad para pensar con claridad.

Cáncer:

Utiliza fragancia de rosas color rosa, para que atraigas todo lo que quieres y deseas.

Leo:

Aplícate en el cuerpo fragancia o perfume de violetas, ya que tiene muy buena predisposición a la riqueza, así que podría ser algo magnífico.

Virgo:

Debes de buscar esencia de lavanda y naranja, eso te ayudará mucho para la pasión desenfrenada.

Libra:

Debería de optar por perfumes con notas a Jazmín, para tener un mejor equilibrio y armonía.

Escorpio:

Para ti te va bien una combinación de violetas con rosas, para que te transporte a un mundo de fantasía.

Sagitario:

Las propiedades de la canela te funcionarán como un afrodisiaco, además, tiene un punto dulce que provoca sonrisas.

Capricornio:

Aunque no eres muy afecto a los perfumes, deberías de optar por un aroma que te dé confianza.

Acuario:

Lilas, violeta o sándalo, estos aromas son más que ideales para tu signo zodiacal, te ayudan a concentrarte.

Piscis:

Perfume de Jazmín o aceites esenciales para que llegues a tu máximo esplendor.

Jueves 31 de diciembre

Aries:

Tu Ritual de fin de año: Prende tu vela de miel y coloca flores amarillas en tu hogar.

Tauro:

Tu Ritual de fin de año: Haz un arreglo de centro de mesa con hojas de eucalipto y enciende una vela dorada para la prosperidad.

Géminis:

Tu Ritual de fin de año: Enciende una vela anaranjada en algún lugar seguro de tu casa.

Cáncer:

Tu Ritual de fin de año: Compra un borreguito para la buena suerte, colócalo en alguna parte de tu casa y prende una vela dorada.

Leo:

Tu Ritual de fin de año: Prepara un baño espiritual con agua, colonia de naranjo, aguardiente, salvia y perfume de tu elección.

Virgo:

Tu Ritual de fin de año: Entierra una moneda que representará la prosperidad, pidiendo que lo que siembras dará muy buen fruto.

Libra:

Tu Ritual de fin de año: Enciende una vela dorada y coloca un vaso de agua con sal de mar para que no te falten bendiciones durante el año nuevo.

Escorpio:

Tu Ritual de fin de año: Antes de empezar el año, enciende una vela color plata y levanta tus brazos al cielo agradeciendo y bendiciendo por todo lo que tienes.

Sagitario:

Tu Ritual de fin de año: Enciende una vela dorada y ponle una copa dorada y 6 girasoles alrededor.

Capricornio:

Tu Ritual de fin de año: Haz un baño espiritual con coco, agua de mar, agua mineral, sidra y el perfume que usas.

Acuario:

Tu Ritual de fin de año: Realiza un baño de suerte, lleva una mezcla de agua de violetas, canela, miel, cinco cucharaditas de azúcar mascabada y 45 gotas de aceite de sándalo.

Piscis:

Tu Ritual de fin de año: Enciende una vela dorada con aroma de limón o esencia de limón y ofrécele a tu madre espiritual flores blancas para tu protección.

Viernes 1º de enero



Aries:

La clave está realmente entre lo que das y lo que tú recibes, es la única manera de poder encontrar el verdadero equilibrio.

Tauro:

Los astros te apoyarán para que te sientas motivado y, de esa manera, poder cambiar tu comportamiento.

Géminis:

¡Muchas felicidades mi querido Géminis! Este viernes lo inicias de la mejor forma y con el pie derecho.

Cáncer:

Lograrás que alguien importante se fije en ti y te de la oportunidad que estabas esperando desde hace mucho tiempo.

Leo:

Los astros harán que sientas esa increíble libertad de movimiento para que puedas prosperar.

Virgo:

Te impulsarás a tomar decisiones que te ayuden a tener mayor libertad de acción, pero sentirás las presiones de las demás personas.

Libra:

Trata de ser más flexible cuando tratas con tu pareja, ya que esa posición tan extrema perjudicará los lindos momentos.

Escorpio:

Será un año para proyectar la posibilidad de cambios, así como formalizar tu relación, además, podrás iniciar nuevos encuentros exitosos.

Sagitario:

Busca la compañía y el apoyo de tu pareja y de tus amistades, ya que serán los que te den momentos increíbles.

Capricornio:

Observarás beneficios económicos y financieros, además, te podrías sorprender por una noticia inesperada de un juicio laboral ganado por ti.

Acuario:

Debes de demostrar que tu gran dedicación en el trabajo de equipo son mayores que todos los de los demás.

Piscis:

Momento de resolver temas pendientes, elimina de tu vida los resentimientos, ya que solo encontrarás tu identidad si estás en paz contigo mismo y con los demás.

Sábado 2 de enero

Aries:

Aunque consideras que has fracasado, realmente no es así, encontrarás a la persona que está destinada a a estar contigo.

Tauro:

El resultado de las acciones que realices te llevará al éxito. ¡Manos al Cosmos!

Géminis:

Eres una persona sumamente generosa y muy agradable que va a empezar a pedir lo mismo a las demás personas.

Cáncer:

Tiempo de pasión inesperada, en el que sentirás que el esfuerzo que has realizado ha valido totalmente la pena.

Leo:

Si te aferras a una circunstancia y no quieres cambiar nada de ella o de tu camino, pocos serán los cambios que lleguen.

Virgo:

Te has dado cuenta en lo que te has equivocado, por lo que esto te ayudará a mejorar tu vida.

Libra:

Los astros te dicen que tienes que dejar de actuar por impulsos, debes dar paso a otra forma de ser basada en el análisis.

Escorpio:

Tienes la fortuna de contar con grandes personas, y esto es algo que debes de tener muy presente.

Sagitario:

Toma las tiendas y date la oportunidad de ser creativo para ser feliz y completamente exitoso.

Capricornio:

Cambios durante todo el año para salir de la zona de confort, además, vienen nuevas amistades.

Acuario:

Disfruta al máximo la vida, que nadie te quite toda tu energía. Atrévete a hacer las cosas que te gustan.

Piscis:

No abandones el camino de la inocencia, trata de rodearte de mucha seguridad para tu futuro.