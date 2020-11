Horóscopo semanal Libra del 22 al 28 de noviembre con Padme Vidente

Domingo 22 de noviembre

Recibirás noticias laborales, tal vez, esa entrevista que tanto deseabas, está por llegar a tu camino.

Lunes 23 de noviembre

Ahora ya no te encuentras tan preocupado con tu economía, pues sabes que has hecho lo correcto en tus gastos, pero no bajes la guardia y sigue ahorrando.

Martes 24 de noviembre

No pospongas tu felicidad, pero tampoco traiciones a tu pareja por alguien más. Si deseas tener otro amor, primero rompe con tu relación actual. ¡No lastimes!



Miércoles 25 de noviembre

Tiempo para iniciar nuevas actividades, proyectos, estudios, etc., ya que la Luna en el signo zodiacal Aries te ayudará a realizarlos, pero es importante que los concluyas a tiempo.

Jueves 26 de noviembre

Los Ángeles te dicen que tienes la capacidad de poder comunicarte con tus seres que ya no están en el plano terrenal. ¡Aprovéchalo!

Viernes 27 de noviembre

Aunque no es la relación que en verdad esperas, pronto podrías tener una aventura muy volátil.

Sábado 28 de noviembre

Te espera una relación con una persona mucho más joven que tú, por lo que se notará mucho la diferencia de edad.