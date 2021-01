Horóscopo semanal Piscis del 10 de enero al 16 de enero con Padme Vidente

Domingo 10 de enero

Pon metas para trabajar duro en pareja, esto hará que te acerques aún más y mejore su relación. Pasen momentos juntos.

Lunes 11 de enero

Tu color para esta semana es: Plateado.



Martes 12 de enero

Si el amor no anda bien y estás cayendo en una tristeza, comienza a ver las cosas de una manera más positiva.

Miércoles 13 de enero

Tu número de la suerte para este día es: 899.



Jueves 14 de enero

Todos los ángeles estarán contigo en estos momentos para ayudarte a elegir el camino correcto, y de esta manera, ser feliz.

Viernes 15 de enero

Si no quieres afectarte, trata de evitar la tensión y busca descontracturarte. La meditación te ayudará en gran cantidad.

Sábado 16 de enero

Hay cosas no expresadas y no aclaradas en la relación que les hacen daño y con las que no han sabido lidiar.