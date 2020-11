Horóscopo semanal Tauro del 8 al 13 de noviembre con Padme Vidente.

Domingo 8 de noviembre

Saturno te invitará a mantenerte alejado de las personas que solo chismean sobre otros, que no agregan ningún interés a tu vida.

Lunes 9 de noviembre

Hoy la Luna está en el signo zodiacal Virgo, lo que te dice: la felicidad es posible, pero debemos cambiar nuestra forma de ver la vida.

Martes 10 de noviembre

Lo mejor es limpiar y solidificar algunas impurezas internas, ya que debes prestar más atención a tu salud, lo cual es muy importante. Es hora de desintoxicarse.



Miércoles 11 de noviembre

Aprende a confiar en ti y busca tu seguridad. No prestas atención a los cambios de temperatura, por esa razón, es fácil que contraigas un resfriado, y aunque este no es grave, es muy molesto.

Jueves 12 de noviembre

A menudo te queja, crese que tu plegarias no hna sido escuchadas. Piensas que Dios no ha respondido a tus oraciones y que la solución que tu alma esperaba no ha llegado.

Viernes 13 de noviembre

Disfruta de todo lo que te depara la vida, permitiéndote llegar a un consenso entre tus sentimientos y pensamientos, porque muchas veces son diferentes.